പച്ചയും ചുവപ്പും ഓഫീസർമാർക്ക് മാത്രമോ? മഷിയുടെ നിറം, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, യാഥാർഥ്യം

പച്ചയും ചുവപ്പും ഓഫീസർമാർക്ക് മാത്രമോ? മഷിയുടെ നിറം, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, യാഥാർഥ്യംtext_fields
സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ഒരു അപേക്ഷയോ സത്യവാങ്മൂലമോ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പലർക്കും ആദ്യം തോന്നുന്ന സംശയം പേനയിലെ മഷിയുടെ നിറത്തെക്കുറിച്ചാണ്. "പച്ച മഷിയിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല". "നീലയോ കറുപ്പോ അല്ലാത്ത മഷി ഉപയോഗിച്ചാൽ അപേക്ഷ തള്ളും" . ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി പ്രചരിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും പലരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ ഇതിന് നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ?
സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് നൽകിയ വിവരാവകാശ മറുപടിയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് വിരാമമിട്ടത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ എഴുതാനോ ഒപ്പിടാനോ ഒരു പ്രത്യേക നിറത്തിലുള്ള മഷി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന പൊതുനിയമമോ ചട്ടമോ നിലവിലില്ല എന്നാണ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഈ സുപ്രധാന വിവരം പുറത്തുവന്നത് പൊതുപ്രവർത്തകനും മാള സ്വദേശിയുമായ ഷാന്റി ജോസഫ് തട്ടകത്ത് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപ്പീലിന് മറുപടിയായാണ്. ഇതോടെ വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന "മഷിയുടെ നിറഭീതി"ക്ക് വലിയൊരു വ്യക്തത കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്.
നിബന്ധന ഒന്ന് മാത്രം:
സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് പ്രധാനം മഷിയുടെ നിറമല്ല, രേഖയുടെ വ്യക്തതയാണ്. ഒരു അപേക്ഷയോ രേഖയോ വ്യക്തമായി വായിക്കാനാകണം. മാഞ്ഞുപോകാത്ത ഗുണമേന്മയുള്ള മഷി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയണം. തിരുത്തലുകളോ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ഇവ പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മഷിയുടെ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ പാടില്ല.
പച്ച മഷി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാർക്കെന്ന ധാരണ എങ്ങനെ വന്നു?
ഈ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി നിരവധി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരും മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ഔദ്യോഗിക ഫയലുകളിൽ പച്ച മഷിയിൽ ഒപ്പിടുകയോ കുറിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ചില പ്രായോഗിക കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
യഥാർഥ ഒപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറിപ്പുകൾ വേർതിരിച്ചറിയാനും ഫയലുകളുടെ പരിശോധന കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാനുമുള്ള ഓഫീസ് കീഴ്വഴക്കം മാത്രമായിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ പച്ച മഷി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന നിയമം കാരണമായിരുന്നില്ല ഇതെന്ന് പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.
ചുവപ്പ് മഷിയുടെ ആകർഷണീയത:
സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലം മുതൽ ചുവപ്പ് മഷി എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്. അധ്യാപകർ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ചുവപ്പ് മഷി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, തെറ്റുകളും തിരുത്തലുകളും എളുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്, ഓഡിറ്റ് പരിശോധനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്, മുന്നറിയിപ്പുകളും അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചുവപ്പ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണെന്നെതുൾപ്പടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ.
കോടതികളിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും:
ഇന്ത്യയിൽ കോടതികൾക്കാകെ ബാധകമായ മഷിയുടെ നിറത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതുനിയമമില്ല. എന്നാൽ ചില കോടതികളും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില രേഖകൾക്ക് നീലയോ കറുപ്പോ മഷി ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.
അതിനാൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും മുമ്പ് അതത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
നിറങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം:
നിറങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെയും പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.
ചുവപ്പ്: ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന നിറങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിനാൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, തിരുത്തലുകൾ, പിഴവുകൾ, പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
നീല: വിശ്വാസ്യത, സ്ഥിരത, ഔദ്യോഗികത എന്നിവയുമായി പൊതുവെ ബന്ധപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന നിറമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നീലയോ കറുപ്പോ മഷി ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകാറുണ്ട്.
കറുപ്പ്: വ്യക്തമായ വായനാസൗകര്യവും ദീർഘകാലം രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ദൃശ്യവ്യക്തതയും നൽകുന്നതിനാൽ നിയമരേഖകളിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
പച്ച: ശാന്തതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും പ്രതീകമായി പൊതുവെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കണ്ണിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നിറമാണിത്.
നീല മഷി ജനപ്രിയം?
ഒരുകാലത്ത് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിലായിരുന്നു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അത്തരം രേഖകളിൽ യഥാർഥ ഒപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നീല മഷി സഹായിച്ചു. പിന്നീട് ഫോട്ടോകോപ്പികളും സ്കാനിങ്ങും വ്യാപകമായതോടെ ബാങ്കുകൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നീല മഷി കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായി.
ഫോട്ടോകോപ്പിയുടെ കാലം സൃഷ്ടിച്ച ശീലം:
ഇന്നത്തെ പോലെ കളർ സ്കാനറുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോകോപ്പികളായിരുന്നു വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ യഥാർഥ ഒപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നീലയോ പച്ചയോ മഷി കൂടുതൽ സഹായകമായിരുന്നു. ഇതും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലത്തിന് ഒരു കാരണമായി.
മഷിയുടെ ചരിത്രം:
പുരാതന നാഗരികതകളോളം നീളുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് മഷിക്ക്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ കരിയും ചുവപ്പും മഷികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾക്കും പ്രത്യേക അടയാളങ്ങൾക്കും ചുവപ്പ് മഷി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പിന്നീട് ഇരുമ്പ്-ഗാൾ മഷി നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.
ഇന്നും നിരവധി ചരിത്രരേഖകൾ വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ മഷിയുടെ ഗുണമേന്മ കൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നിറത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് മഷിയുടെ ഗുണമേന്മ.
മഷി ലോകത്തെ ചില കൗതുകകരമായ ആചാരങ്ങൾ:
ചൈന:
പരമ്പരാഗത വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് ചുവപ്പ് മഷിയിൽ എഴുതുന്നത് അനാദരവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പലരും അത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്.
ദക്ഷിണ കൊറിയ:
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് ചുവപ്പ് മഷിയിൽ എഴുതുന്നത് അശുഭമായി കാണുന്ന വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
ജപ്പാൻ:
ഇന്നും പല ഔദ്യോഗിക നടപടികളിലും കൈയൊപ്പിനൊപ്പം വ്യക്തിഗത മുദ്രയായ ഹാങ്കോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അവിടെ മഷിയുടെ നിറത്തേക്കാൾ രേഖയുടെ സാധുതക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം.
യുനൈറ്റഡ് കിങ്ഡം (ബ്രിട്ടൻ):
ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചില ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. രേഖകളുടെ സംരക്ഷണവും വ്യക്തമായ പകർപ്പുകളും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
അമേരിക്ക:
ചില ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റലായി വായിക്കുന്ന രേഖകളിൽ, കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ വായന കൂടുതൽ കൃത്യമാക്കാനാണ് ഇത്.
ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഷി:
ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ ഇടത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ പുരട്ടുന്ന മായാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഷിക്ക് പൊതുവെ വയലറ്റ് നിറമാണ്. ഒരാൾ ഒരേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് ഈ മഷി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1962-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
കർണാടക സർക്കാറിന് കീഴിലുള്ള മൈസൂർ പെയിന്റ്സ് ആൻഡ് വാർണിഷ് ലിമിറ്റഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുവേണ്ടി മായാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഷി നിർമിക്കുന്ന ഏക അംഗീകൃത സ്ഥാപനം.
ഈ മഷിയിലെ പ്രധാന ഘടകമായ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ചർമ്മത്തിലെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇരുണ്ട പാടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാലാണ് ഈ അടയാളം ഉടൻ മാഞ്ഞുപോകാതെ ദിവസങ്ങളോളം, ചിലപ്പോൾ ഏതാനും ആഴ്ചകളോളം വിരലിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന മായാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മഷി കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ മഷിയുടെ പ്രസക്തി?
ഇന്ന് ലോകം പതിയെ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പുകളിലേക്കും ഇ-സൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലേക്കും മാറുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, ഇ-സൈൻ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷിത ഇലക്ട്രോണിക് ഒപ്പുകളും വ്യാപകമാകുന്നതോടെ പല ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളും കടലാസ് രഹിതമാകുകയാണ്. അതേസമയം, നിയമപരവും ഭരണപരവുമായി നിരവധി രേഖകളിൽ കൈയൊപ്പും പേനയും ഇന്നും പ്രധാന സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്, ഭാവിയിൽ മഷിയുടെ ഉപയോഗം ചില മേഖലകളിൽ കുറയാമെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഒരുകാലത്ത് വയലറ്റ്, തവിട്ട്, പച്ച, കറുപ്പ്, നീല തുടങ്ങി നിരവധി നിറങ്ങളിലുള്ള ഫൗണ്ടൻ പേൻ മഷികൾ ജനപ്രിയമായിരുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കൈയെഴുത്ത് രേഖകളിൽ പലതും ഇന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിച്ച മഷിയുടെ ഗുണമേന്മ കൊണ്ടാണ്. ഒരു രേഖയുടെ നിയമസാധുത നിർണയിക്കുന്നത് മഷിയുടെ നിറമല്ല; അതിന്റെ ആധികാരികതയും ഉള്ളടക്കവുമാണ്.
അൽപം ബഹുമാനം ആകാം:
മഷിയുടെ നിറത്തിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ആരും ചുവപ്പ് ഫ്ലൂറസെന്റ് പേനയോ, മഞ്ഞ ഗ്ലിറ്റർ പേനയോ എടുത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലരുത്! 'വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയണം' എന്നൊരു വരി കൂടി ആ ഉത്തരവിലുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ധൈര്യമായി എഴുതിക്കോളൂ... പക്ഷേ, പേനയിൽ മഷി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക!
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