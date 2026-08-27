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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 11:15 PM IST

    മകൻ കട്ടായം പറഞ്ഞു, അവസാന നിമിഷം നേപ്പാൾ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു; ഞെട്ടലോടെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ജി. ശങ്കർ

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    ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ജി. ​ശ​ങ്ക​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘140 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നി​രു​ന്ന​താ​ണ്. എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് മ​ക​ൻ ക​ട്ടാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കൊ​ണ്ട് അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു’. നേ​പ്പാ​ളി​ലെ മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച ഞെ​ട്ട​ലു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യും ഒ​പ്പം ആ​ശ്വാ​സ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്റ്റ് ജി. ​ശ​ങ്ക​ർ.

    മോ​ഹ​ൻ​ജി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നൊ​പ്പം 285 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യാ​ണ് നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. അം​ഗ​സം​ഖ്യ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ 145, 140 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. മൂ​ന്ന് മാ​സം മു​മ്പ് ത​ന്നെ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഹി​മാ​ല​യം ന​ട​ന്നു​കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വ​ലി​യ മോ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും അ​താ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്ക്​ പ്രേ​ര​ക​മാ​യ​തെ​ന്നും ശ​ങ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ഹി​മാ​ല​യ​ത്തി​ലെ 27 കൊ​ടു​മു​ടി​ക​ളും വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം അ​ടു​ത്ത് ക​ണ്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭൂ​ക​മ്പ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന നേ​പ്പാ​ളി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു നി​യോ​ഗം. ’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ൻ പോ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ഖ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. സം​ഘം തൊ​ട്ട് ത​ലേ​ന്ന് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വ​ഴി​ക​ളി​ലാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. -ശ​ങ്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അതേസമയം, മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യം ദു​ര​ന്തം​വി​ത​ച്ച നേ​പ്പാ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കോഴിക്കോട് ഉ​ളേ​ള്യ​രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​യാ​ത്രാ സം​ഘം സു​ര​ക്ഷി​തരാണ്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 21നാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന 42 അം​ഗ സം​ഘം നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച​ത്. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ടൂ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി നേ​പ്പാ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ പൊ​ക്ര​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​ഠ്മണ്ഡുവി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു സം​ഘം. പ്ര​ള​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:g sankararchitectNepal floodsKerala
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