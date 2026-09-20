Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ അ​ര​വ​ണ ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം; പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ അ​ര​വ​ണ ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം; പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ
    cancel

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ക​ന്നി​മാ​സ പൂ​ജ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട തു​റ​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ അ​ര​വ​ണ​ക്കും അ​പ്പ​ത്തി​നും ക​ടു​ത്ത ക്ഷാ​മം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ടി​ൻ അ​ര​വ​ണ വീ​ത​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക്യൂ ​നി​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മാ​സ​പൂ​ജ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ന​ട​യ​ട​ക്കു​ന്ന തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ എ​ത്തി​യാ​ൽ ഒ​രു ടി​ൻ​പോ​ലും ന​ൽ​കാ​നാവാത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങും മു​മ്പ്​ അ​ര​വ​ണ​യും അ​പ്പ​വും നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ണി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്. ക​ന്നി​മാ​സ പൂ​ജ​ക്ക്​ ന​ട തു​റ​ന്ന​ശേ​ഷം എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വ​ലി​യ ഭ​ക്ത​ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തു​ം​ അ​ര​വ​ണ ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    ഇ​ന്ന​ലെ ഏ​റെ നേ​രം കാ​ത്തു​നി​ന്നി​ട്ടും അ​ര​വ​ണ കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ വി​ല്പ​ന കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. 15ന് ​ന​ട​തു​റ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ര​വ​ണ​ക്ക് ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ 18 മു​ത​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ദി​നം​പ്ര​തി അ​ര​വ​ണ പ്ലാ​ന്റി​ൽ 2 മു​ത​ൽ 2.15 ല​ക്ഷം ടി​ൻ അ​ര​വ​ണ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് 3.25 ല​ക്ഷം ടി​ന്നാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണി​ക​ളാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കാ​ല​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ര കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം അ​ര​വ​ണ​യു​ടെ ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​രം ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ് ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Aravana shortage at Sabarimala
    Next Story
    X