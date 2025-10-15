Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:50 PM IST

    ആറന്മുള വള്ളസദ്യ വിവാദം: കത്ത്​ നൽകിയ​ ദേവസ്വം ബോർഡ് ​വെട്ടിൽ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ആ​റ​ന്മു​ള അ​ഷ്ട​മി​രോ​ഹി​ണി വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും​ വെ​ട്ടി​ൽ. വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം നി​ല​പാ​ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്,​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡാ​ണ്​ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശം​തേ​ടി ത​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന്​​ ​ത​ന്ത്രി​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ദേ​വ​സ്വം​മ​ന്ത്രി ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​യ​തോ​ടെ ബോ​ർ​ഡും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്​​. ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കു​ബു​ദ്ധി​ക​ളു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ്​ പി​ന്നി​ലെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തും ബോ​ർ​ഡി​നെ കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യും മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    അ​തി​നി​ടെ, ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ട്ട​ത് ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും തേ​ടി. ആ​റ​ന്മു​ള അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സ്.

    സം​ഭ​വം വ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തോ​ടെ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ദ്യം​പ​റ​ഞ്ഞ പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ സം​ഘ​വും നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്തി. തെ​റ്റ്​ തി​രു​ത്തു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ ഇ​വ​ർ വ​ള്ള​സ​ദ്യ ന​ട​ത്തി​പ്പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക്ഷേ​ത്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ ത​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​രി​ഹാ​ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ വി​വാ​ദം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 14 ന​ട​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള അ​ഷ്ട​മി​രോ​ഹി​ണി വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ല്‍ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്ന​താ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡി​ന് ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം. വ​ള്ള​സ​ദ്യ ദേ​വ​ന് നേ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത് ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ​ര​സ്യ​പ​രി​ഹാ​ര​ക്രി​യ വേ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​ത്തി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ആചാരലംഘനം നടന്നു -സി.പി.എം വാദം തള്ളി തന്ത്രി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ആ​റ​ന്മു​ള അ​ഷ്ട​മി​രോ​ഹി​ണി വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന സി.​പി.​എം വാ​ദം ത​ള്ളി ക്ഷേ​ത്രം ത​ന്ത്രി പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ വാ​സു​ദേ​വ ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട്. ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ആ​ദ്യം ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത് ക്ഷേ​ത്രം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും ദേ​വ​സ്വം അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​ണ്. ഈ ​ര​ണ്ട്​ ക​ത്തു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ പ​രി​ഹാ​ര​ക്രി​യ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തെ​ന്നും ക്ഷേ​ത്രം ത​ന്ത്രി പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ വാ​സു​ദേ​വ ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ന്നോ​ട്​ ചോ​ദി​ച്ച​തി​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്ത്രി​യ​ല്ല മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​ത്. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് താ​ന്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി.​ഐ.​പി​ക​ളെ ക്ഷ​ണി​ച്ച​വ​രാ​ണ്​ അ​വ​ർ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ​മ​യ​വും മ​റ്റും ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.​ നേ​ര​ത്തേ, ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യി​ൽ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    തന്ത്രിയുടെ ആരോപണം ആസൂത്രിത കുബുദ്ധി -മന്ത്രി വാസവൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ക്ഷേ​ത്രം ത​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​വും ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ കു​ബു​ദ്ധി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14നാ​ണ് വ​ള്ള​സ​ദ്യ ന​ട​ന്ന​ത്. 31 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ക​ത്തി​ന്റെ യു​ക്തി മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല. വ​ള്ള​സ​ദ്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി. സാം​ബ​ദേ​വ​നാ​ണ് ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും പ​രാ​തി​യോ പ​രി​ഭ​വ​മോ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ല്ല. ഒ​രു​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​ത് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​ണ് -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെറ്റെങ്കിൽ തിരുത്തും; ഗൂഢാലോചനയെന്നും പള്ളിയോട സേവാസംഘം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ആ​റ​ന്മു​ള അ​ഷ്ട​മി​രോ​ഹി​ണി വ​ള്ള​സ​ദ്യ നേ​ര​ത്തേ വി​ള​മ്പി​യ​ത് തെ​റ്റാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ​സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​വി. സാം​ബ​ദേ​വ​ൻ. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ​ള്ള​സ​ദ്യ ആ​ദ്യം വി​ള​മ്പി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ഷ​യം വി​വാ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള്ള​സ​ദ്യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ​സം​ഘ​ത്തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ്. ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ത​ന്ത്രി ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന് പ്രാ​യ​ശ്ചി​ത്തം എ​ഴു​തി​ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ത​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്ത്രി ച​ട​ങ്ങ് നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. ബോ​ർ​ഡാ​ണ്​ ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ന്ത്രി​യെ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്നും സാം​ബ​ദേ​വ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

