പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം; കേസ്​ കൊടുത്തവർക്ക് അട്ടപ്പാടിയിലും ശാന്തൻപാറയിലും നിയമനം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 43 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കോ​ള​ജ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി കോ​ള​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ. നി​ല​വി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ത​സ്തി​ക ഒ​ഴി​വു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ ദൂ​ര​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ പ്ര​തി​കാ​ര​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഡോ.​കെ. ബേ​ബി​ക്ക്​ നി​യ​മ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്​ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ലാ​ണ്. ഡോ.​എ​ൻ.​എം. മാ​ധ​വ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​ക്ക്​ ഇ​ടു​ക്കി ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ലാ​ണ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ​വ. വി​മ​ൻ​സ്​ കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഡോ. ​കെ.​ജി. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യി നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ മ​ല​പ്പു​റം ത​വ​നൂ​ർ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഡോ. ​ബേ​ബി​യും അ​ജി​ത്​​കു​മാ​റും ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്ന​തു​​പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​ന​മെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 62 കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ത​സ്തി​ക ഒ​ഴി​വു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ 36 പേ​ർ​ക്ക്​ നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ പ​ല​രും ദൂ​ര​ദി​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യ​ത്. Show Full Article

Appointment of Principal- Those who filed the case were appointed in Attapadi and Shantanpara