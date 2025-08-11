Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:41 AM IST

    ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി.സി നിയമനം; ഓർഡിനൻസ്​ ഒപ്പിടില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ ബില്ല്​ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ

    അ​ഞ്ചം​ഗ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഘ​ട​ന​യാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്
    ഡിജിറ്റൽ സർവകലാശാല വി.സി നിയമനം; ഓർഡിനൻസ്​ ഒപ്പിടില്ലെന്ന ഉറപ്പിൽ ബില്ല്​ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രു​ന്ന ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യ​തി​നാ​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​ടു​ത്ത നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ല്ലാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മേ​ൽ​ക്കൈ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്താ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ര​ട്​ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ഞ്ചം​ഗ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഘ​ട​ന​യാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ചു​മ​ത​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ര​ട്​ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ ആ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള 2018ലെ ​യു.​ജി.​സി ച​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പി​ടി​മു​റു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന​കം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടാ​നാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 2025 യു.​ജി.​സി ക​ര​ട്​ ച​ട്ട​ത്തി​ൽ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി നി​യ​മ​നാ​ധി​കാ​രം ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കാ​ണ്. അ​ന്തി​മ ച​ട്ടം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​പ്രാ​ബ​ല്യം ഇ​പ്പോ​ഴും 2018ലെ ​ച​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​യി ഇ​ത​ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വി.​സി നി​യ​മ​ന സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ഘ​ട​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യാ​ൻ നേ​ര​ത്തെ നി​യ​മ​സ​ഭ ബി​ല്ല്​ പാ​സാ​ക്കു​ക​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​ബി​ല്ലി​ന്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യും തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​ക്ടി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രു​ന്നി​ല്ല. ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​രം വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സ്​ 13ന്​ ​വീ​ണ്ടും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ലും വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ മേ​ൽ​​ക്കൈ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക്​ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നോ​മി​നി​ക​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ വി.​സി​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്ന​ത്​ വ​രെ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്കി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചാ​ൻ​സ​ല​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ത്താ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​യി സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി ഘ​ട​ന മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​വും അ​തി​ന്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തും.

