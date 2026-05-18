    Posted On
    date_range 18 May 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 8:30 AM IST

    എ.പി. അനില്‍കുമാര്‍: വണ്ടൂരിന്റെ പ്രിയങ്കരന് മൂന്നാമൂഴം

    എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    വ​ണ്ടൂ​ര്‍: കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി വ​ണ്ടൂ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന വി​ലാ​സ​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന നേ​താ​വ്. തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​വു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും അ​തി​ജ​യി​ച്ച് അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ട​ടു​ത്തു നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടി​ന് വി​ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാ​ന്‍ കാ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​ഹി​ത​മ​റി​യു​ന്ന നേ​താ​വ് എ​ന്ന പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​യാ​ണ്.

    2001ല്‍ ​യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യി വ​ണ്ടൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ർ കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ഗ​ത്ഭ നേ​താ​വാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന​ത് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​റ​നാ​ട​ൻ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കാ​ലൂ​ന്നി​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭി​ന്ന​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​ള​ങ്ങി ഇ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​രെ​യെ​ത്തി​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ച്ച​മ​ണ്ണി​ല്‍ ച​വി​ട്ടി​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വി​ന​യ​മാ​ണ് ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. കെ.​എ​സ്.​യു യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ‍ന്റ് (1976), താ​ലൂ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് (1982), മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി (1984), പി.​ടി.​എം കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍, യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് (1986), സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു. കാ​ര്‍ഷി​ക സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ണ്ടൂ​ര്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 2001, 2006, 2011, 2016, 2021, 2026 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 47,939 വോ​ട്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം. 2004 മു​ത​ല്‍ 2006 വ​രെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ-​പി​ന്നാ​ക്ക-​യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മ്യൂ​സി​യം പു​രാ​വ​സ്തു മ​ന്ത്രി​യാ​യും 2011-2016 വ​രെ പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി പി​ന്നാ​ക്ക​ക്ഷേ​മ-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. നി​ല​വി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ര്‍ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കേ​ര​ള പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​സി‍ഡ​ന്റു​മാ​ണ്. എ.​പി. ബാ​ല​ന്റെ​യും കെ.​സി. ദേ​വ​കി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി 1965 മാ​ര്‍ച്ച് 15ന് ​മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ജ​ന​നം. ഭാ​ര്യ: പി. ​പ്ര​സീ​ജ. മ​ക്ക​ൾ: അ​ർ​ജു​ൻ, അ​മ​ൽ.

