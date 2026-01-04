Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 9:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 9:00 PM IST

    ആന്റണി രാജുവിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ്​ സി.പി.എം ഏറ്റെടുക്കും; സ്ഥാനാർഥി കരുത്തനെങ്കിൽ മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് കണക്കുക്കൂട്ടൽ..!

    ആന്റണി രാജുവിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ്​ സി.പി.എം ഏറ്റെടുക്കും; സ്ഥാനാർഥി കരുത്തനെങ്കിൽ മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് കണക്കുക്കൂട്ടൽ..!
    തിരുവനന്തപുരം: മയക്കുമരുന്നുമായി അറസ്റ്റിലായ വിദേശ പൗരനെ രക്ഷിക്കാന്‍ തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്ക​പ്പെട്ട ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ ആന്‍റണി രാജു മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ്​ സി.പി.എം ഏറ്റെടുത്തേക്കും. കേസിൽ മൂന്നുവർഷം തടവിന്​ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്​ ആന്‍റണി രാജു അയോഗ്യനായി​.

    ആറുവർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ലെന്ന വിലക്ക്​ മുൻനിർത്തിയാണ്​ സി.പി.എം നീക്കം. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിന്​ എൽ.ഡി.എഫ്​ നൽകിയ ഏക സീറ്റാണ്​ തിരുവനന്തപുരം. ലത്തീൻ കത്തോലിക വിഭാഗത്തിന്​ സ്വാധീനമുള്ളതും തീരദേശ ജനങ്ങൾ വിധി നിർണയിക്കുന്നതുമായ​ മണ്ഡലത്തിൽ കരുത്തുറ്റ സ്​ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയാൽ ജയിക്കാമെന്നാണ്​ സി.പി.എം പ്രതീക്ഷ.

    കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിലും ഒരുമാസം ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനാൽ ഉടൻ അപ്പീൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്​​ ആന്‍റണി രാജു​. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്​ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുമാസത്തിനപ്പുറം ജയിലിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ, നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്കാകും രാഷ്ട്രീയമായ തുടർനീക്കം ആലോചിക്കുക.

    തനിക്ക്​ അവസരമില്ലെങ്കിലും സീറ്റ്​ പാർട്ടിക്ക്​ വേണമെന്നാണ്​ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്​. മുൻമന്ത്രിയും സിറ്റിങ്​ എം.എൽ.എയുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ വി.എസ്​. ശിവകുമാറിനെ​ ഏഴായിരത്തിൽപരം വോട്ടിന്​ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആന്‍റണി രാജു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിൽ രണ്ടരവർഷം ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായിരുന്നു.

    തൊണ്ടിമുതൽ ​അട്ടിമറിയുടെ നാൾവഴി

    • 1990 ഏ​പ്രി​ൽ നാ​ല്: അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 61.5 ഗ്രാം ​ഹാ​ഷി​ഷു​മാ​യി ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ ആ​ൻ​ഡ്രൂ സാ​ൽ​വേ​ദോ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.
    • 1990: സാ​ൽ​വേ​ദോ​റി​ന് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി കെ.​വി. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യ സെ​ലി​ൻ വി​ൽ​ഫ്ര​ഡാ​ണ് പ്ര​തി​ക്കു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. നി​യ​മ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സെ​ലി​ന്‍റെ ജൂ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു
    • 1994: അ​പ്പീ​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ. അ​ടി​വ​സ്ത്രം ആ​ൻ​ഡ്രു​വി​ന്റേ​ത​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് വെ​റു​തേ​വി​ട്ടു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ആ​ൻ​ഡ്രൂ സാ​ൽ​വേ​ദോ​ർ രാ​ജ്യം വി​ട്ടു.
    • 1994: തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.
    • 2002: തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നു കാ​ട്ടി കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ.
    • 2005: കേ​സ് പു​ന​ര​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഐ.​ജി​യാ​യി​രു​ന്ന ടി.​പി. സെ​ൻ​കു​മാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.
    • 2006 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു ഒ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ലെ തൊ​ണ്ടി സെ​ക്ഷ​ൻ ക്ല​ർ​ക്ക് എ​സ്. ജോ​സ് ര​ണ്ടും പ്ര​തി​യാ​ക്കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.
    • 2014: നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കേ​സ് മാ​റ്റി
    • 2023: കേ​സ് പു​ന​ര​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു
    • 2024 ന​വം​ബ​ർ 20: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു
    • 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന്: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വും ജോ​സും കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജു​ഡീ​ഷ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചു.
