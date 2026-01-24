Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 11:04 PM IST

    തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ തി​രി​മ​റി കേ​സ്; ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ അപ്പീൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    antony-raju
    cancel
    camera_alt

    ആന്‍റണി രാജു

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ തി​രി​മ​റി കേ​സി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എ. ​ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഹ​ർ​ജി​യി​ലെ വാ​ദം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്നി​ന് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് കോ​ട​തി എ. ​ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വി​ന് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വിധിച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​ശി​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെന്ന് ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​പ്പീ​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലാ​യ അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക്ക് ശി​ക്ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി എ​ന്ന കേ​സി​ലാ​ണ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ആന്‍റണി രാജു. കോടതി ജീവനക്കാരനായ ജോസ്​ ആണ് ഒന്നാം പ്രതി. പൊതുസേവകന്‍റെ നിയമലംഘനം, ഐ.പി.സി 409 -സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശ്വാസ വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമക്കൽ, ഐ.പി.സി 34- പൊതുവായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യൽ എന്നീ ആറു വകുപ്പുകളിൽ കുറ്റം തെളിഞ്ഞെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആന്‍റണി രാജു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:antony rajuappealEvidence TamperingKerala News
    News Summary - Antony Rajus appeal to be considered on February 2
    Similar News
    Next Story
    X