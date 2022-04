cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വൈകിയതിന് കാരണം മാനേജ്മെന്‍റിന്‍റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയല്ലെന്ന് മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു. അത്തരം ആരോപണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വിഷയത്തിൽ മാനേജ്മെന്‍റിനെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ മുതിരുന്നില്ല. മുമ്പും ശമ്പളവും പെൻഷനും മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം വൈകുന്നതിൽ തനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. ഗതാഗത വകുപ്പിന്‍റെ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് തന്നോടല്ലേ പരാതി പറയാൻ സാധിക്കൂ. അത് കേൾക്കാനുള്ള ബാധ്യത തനിക്കുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നാളെ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്‍റ് അറിയിച്ചതായും ആന്‍റണി രാജു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Show Full Article

Antony Raju said that the delay in the salaries of the employees was not due to the mismanagement of KSRTC