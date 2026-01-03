Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൊണ്ടിമുതൽ കേസ്​:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 10:19 PM IST

    തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്​: ആന്റണി രാജുവിന്റെ അയോഗ്യത സർക്കാറിന്​ തിരിച്ചടി

    text_fields
    bookmark_border
    ലഹരിക്കേസിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിലെ ശിക്ഷ ​പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും
    തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്​: ആന്റണി രാജുവിന്റെ അയോഗ്യത സർക്കാറിന്​ തിരിച്ചടി
    cancel
    camera_alt

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വി​ന്റെ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞു പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ തി​രി​മ​റി കേ​സി​ല്‍ മു​ന്‍മ​ന്ത്രി​യും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വി​നെ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​തും, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​യോ​ഗ്യ​നാ​യ​തും​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും തി​രി​ച്ച​ടി. തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ൽ കേ​സ്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി എം.​എ​ൽ.​എ കോ​ട​തി​യെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലും അ​തി​ലു​ള്ള കോ​ട​തി​വി​ധി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കും.

    ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ ര​ണ്ട​ര​വ​ർ​ഷം മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ആ​ന്‍റ​ണി രാ​ജു​വി​നെ​തി​രാ​യ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​പ്പു​റം ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല​ട​ക്കം​ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​വും. ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി എം.​എ​ൽ.​എ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ലാ​ണ്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ധാ​നം. ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രെ വ​ലി​യ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക്​ ത​ന്നെ ല​ഹ​രി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നം ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഈ ​കു​രു​ക്കു​കൂ​ടി വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ നേ​താ​വാ​ണ്​ ആ​ന്‍റ​ണി രാ​ജു.

    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പ​ത്തെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വി​ന്​ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​പ്പീ​ൽ പോ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ജ​യി​ലി​ൽ പോ​വേ​ണ്ട​തി​ല്ല എ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ ആ​ന്‍റ​ണി രാ​ജു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യ കോ​ട​തി​വി​ധി. 1990 ഏ​പ്രി​ൽ നാ​ലി​ന്​ ആ​സ്​​ത്രേ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ സാ​ൽ​വ​ദോ​ർ സാ​ർ​ലി അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ലൊ​ളി​പ്പി​ച്ച 61 ഗ്രാം ​ഹാ​ഷി​ഷ് ഓ​യി​ലു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​തി​ൽ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്​ വി​ന​യാ​യ​ത്. ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വും തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലു​മാ​യ അ​ടി​വ​സ്ത്രം കോ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ വാ​ങ്ങി അ​ത്​ ചെ​റു​താ​ക്കി തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വു​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ കു​റ്റം.

    കേ​സി​ന്‍റെ വി​ധി​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ കേ​സ്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന​ട​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​സു​മാ​ണി​ത്. യൂ​ത്ത്​​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി 19 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​സി​ൽ വി​ധി വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ൻ​ണി രാ​ജു മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ 20ലേ​റെ ത​വ​ണ കേ​സ്​ മാ​റ്റി​​വെ​ച്ച​ത​ട​ക്കം വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    തൊണ്ടിമുതൽ ​അട്ടിമറിയുടെ നാൾവഴി

    • 1990 ഏ​പ്രി​ൽ നാ​ല്: അ​ടി​വ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച 61.5 ഗ്രാം ​ഹാ​ഷി​ഷു​മാ​യി ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ ആ​ൻ​ഡ്രൂ സാ​ൽ​വേ​ദോ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ.
    • 1990: സാ​ൽ​വേ​ദോ​റി​ന് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി കെ.​വി. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യ സെ​ലി​ൻ വി​ൽ​ഫ്ര​ഡാ​ണ് പ്ര​തി​ക്കു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്. നി​യ​മ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സെ​ലി​ന്‍റെ ജൂ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി​രു​ന്നു
    • 1994: അ​പ്പീ​ൽ ഹൈ​ക്കോ​ട​തി​യി​ൽ. അ​ടി​വ​സ്ത്രം ആ​ൻ​ഡ്രു​വി​ന്റേ​ത​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് വെ​റു​തേ​വി​ട്ടു. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ആ​ൻ​ഡ്രൂ സാ​ൽ​വേ​ദോ​ർ രാ​ജ്യം വി​ട്ടു.
    • 1994: തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.
    • 2002: തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്നു കാ​ട്ടി കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ൽ.
    • 2005: കേ​സ് പു​ന​ര​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഐ.​ജി​യാ​യി​രു​ന്ന ടി.​പി. സെ​ൻ​കു​മാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.
    • 2006 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു ഒ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ലെ തൊ​ണ്ടി സെ​ക്ഷ​ൻ ക്ല​ർ​ക്ക് എ​സ്. ജോ​സ് ര​ണ്ടും പ്ര​തി​യാ​ക്കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.
    • 2014: നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കേ​സ് മാ​റ്റി
    • 2023: കേ​സ് പു​ന​ര​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു
    • 2024 ന​വം​ബ​ർ 20: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു പു​ന​ര​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ട​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു
    • 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന്: ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു​വും ജോ​സും കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജു​ഡീ​ഷ​ല്‍ ഫ​സ്റ്റ്ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചു.
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:antony rajuEvidence TamperingAntony Raju caseKerala News
    News Summary - Antony Raju case: A setback for the government
    Similar News
    Next Story
    X