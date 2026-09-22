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    അബ്കാരി കേസ്; ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം

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    Kerala High Court grants conditional bail to Reporter Broadcasting Company MD Anto Augustine in an illegal liquor possession case
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    കൊച്ചി: അനധികൃതമായി മദ്യം കൈവശം വെച്ച കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി എം.ഡി. ആന്റോ അഗസ്റ്റിന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്താണ് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം നൽകിയത്. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉത്തരവിലെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ.

    ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശമദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം കേസുകളിൽ സാധാരണയായി ജാമ്യം അനുവദിക്കാറുള്ളതാണെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്റോയ്ക്ക് മുൻ കേസുകൾ ഇല്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

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    News Summary - Anto Augustine Granted Bail with Conditions by High Court in Illegal Liquor Possession Case
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