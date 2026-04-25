Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആന്‍റിവെനം നൽകാം, മാരക...
    Kerala
    Posted On
    25 April 2026 10:53 PM IST
    Updated On
    25 April 2026 10:53 PM IST

    ആന്‍റിവെനം നൽകാം, മാരക അലർജി വെല്ലുവിളി; സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വ് തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ആന്‍റിവെനം നൽകാം, മാരക അലർജി വെല്ലുവിളി; സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വ് തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ ആ​ന്‍റി​വെ​ന​മ​ട​ക്കം ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​​ടെ, അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​​ടെ സം​ഘ​ട​ന.

    ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും പ്രാ​യോ​ഗി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും രോ​ഗി​സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ന്റി സ്നേ​ക്ക് വെ​നം (എ.​എ​സ്.​വി) ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് രോ​ഗി​ക്ക് മാ​ര​ക​മാ​യ അ​ല​ർ​ജി പ്ര​തി​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​യെ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ല​ർ​ജി മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​മോ ഹൃ​ദ​യ​സ്തം​ഭ​ന​മോ പോ​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മു​ഴു​വ​ൻ​സ​മ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ​നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​യും അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​മി​ത​മാ​യ തി​ര​ക്കു​കൊ​ണ്ട് ശ്വാ​സം​മു​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ട്ടേ​റെ രോ​ഗി​ക​ൾ കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തു​കാ​ര​ണം, ഒ​രു ഡോ​ക്ട​ർ മാ​ത്രം ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ശ്ര​ദ്ധ​യും സ​മ​യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ളെ ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ന്റി വെ​നം ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു രോ​ഗി​യെ മാ​ത്രം നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക മ​നു​ഷ്യ​സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. മാ​ര​ക​മാ​യ അ​ല​ർ​ജി റി​യാ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ജീ​വ​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യേ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​ർ-​ഐ.​സി.​യു സം​വി​ധാ​ന​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ന്‍റി​വെ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് രോ​ഗി​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    ഈ ​പ​രി​മി​തി​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ, രോ​ഗി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ച​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ​ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ട്ര​യാ​ജ് സം​വി​ധാ​നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​ജി.​എം.​ഒ.​എ ഏ​റെ നാ​ളാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​വ്ര​ത​യ​നു​സ​രി​ച്ച് രോ​ഗി​ക​ളെ ത​രം​തി​രി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രെ​യും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ​യും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്, അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ​വെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​പി.​കെ. സു​നി​ൽ, ഡോ. ​ജോ​ബി​ൻ ജി. ​ജോ​സ​ഫ്​ എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:doctorsOrganizationsSnakebite deathsLack of facilitiesAntivenom
    News Summary - Antivenom can be given, deadly allergy challenge; Doctors' organization reveals lack of facilities
