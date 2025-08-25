Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപിഴത്തുക തട്ടിയെടുത്ത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:55 PM IST

    പിഴത്തുക തട്ടിയെടുത്ത വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി തള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    പിഴത്തുക തട്ടിയെടുത്ത വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹരജി തള്ളി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ ഈ​ടാ​ക്കി​യ പി​ഴ​ത്തു​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ വ​നി​താ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ട്രാ​ഫി​ക് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ റൈ​റ്റ​റു​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​ലി​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ വാ​ഴ​ക്കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ ആ​യി​രു​ന്ന ശാ​ന്തി കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ള്ളി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് മു​മ്പി​ൽ ഉ​ട​ൻ കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മാ​സം തോ​റും ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ചി​ട്ടി അ​ട​ക്കാ​നും എ​ൽ.​ഐ.​സി വാ​യ്പ തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​നും പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രി​ക്ക്​ ശ​മ്പ​ള​മാ​യി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് 30,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    ശാ​ന്തി കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ്. ഡി.​ഐ.​ജി ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ഡി​റ്റി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്​ പു​റ​ത്തു വ​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anticipatory bail
    News Summary - Anticipatory bail plea of ​​female police officer rejected
    Similar News
    Next Story
    X