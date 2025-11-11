Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:21 PM IST

    അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിയമം: സർക്കാർ സത്യവാങ്​മൂലം സമർപ്പിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    Kerala high court
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കേ​ര​ള യു​ക്തി​വാ​ദി സം​ഘം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് യോ​ജി​ച്ച അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യെ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തെ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:highcourtKerala Governmentanti superstition actLatest News
    News Summary - Anti-Superstition Act: Government must submit affidavit
    Similar News
    Next Story
    X