അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിയമം: സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണംtext_fields
കൊച്ചി: അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിയമ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ ജാംദാർ, ജസ്റ്റിസ് വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. കേരള യുക്തിവാദി സംഘം സമർപ്പിച്ച ഹരജിയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
വിശദീകരണത്തിന് സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല. കേരളത്തിന് യോജിച്ച അന്ധവിശ്വാസ വിരുദ്ധ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സർക്കാറിന് നിയമോപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ നിയമ നിർമാണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തി അഡീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി സത്യവാങ്മൂലം നൽകി.
