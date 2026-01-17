Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    'ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം, നഗരങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച'; തിരിച്ചടിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരണം –സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി

    'ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം, നഗരങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച'; തിരിച്ചടിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരണം –സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി
    തി​രു​വ​ന​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​ലെ​ തി​രി​ച്ച​ടി ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​വ​ര​മാ​ക്കി സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ കു​റ​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തി നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ കെ​ട്ടു​റ​പ്പും ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​കും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ടാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ക്കു​റ​വ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ന​ഗ​ര​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കി​ൽ വി​ള്ള​ലു​ണ്ടാ​യ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ട് വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്​ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണ​ണം. 10 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​തൃ​പ്തി വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു. മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു. മു​സ്‍ലിം, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​നാ​കു​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 58 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ണ്ട്. വോ​ട്ട് വി​ഹി​ത​ത്തി​ലെ ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്തി. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലെ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത ഒ​രു​പോ​ലെ എ​തി​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി ന​യം വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ന​യം. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​ട​ർ​ച്ച ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പി​ണ​റാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

