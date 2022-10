വീണ്ടും ഗവർണറുടെ അസാധാരണ നടപടി; കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റിലെ 15 അംഗങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വീണ്ടും അസാധാരണ നടപടിയുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കണമെന്ന അന്ത്യശാസം കേരള യൂനിവേഴ്സിറ്റി വി.സി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ. അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കികൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് രാജ്ഭവൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു.

15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനം തള്ളി കേരള സർവകലാശാല വി.സി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എത്രയും വേഗം ഉത്തരവിറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗവർണർ വി.സിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്.

എന്നാൽ വി.സി ശബരിമല സന്ദർശനത്തിലാണെന്നും ചുമതല മറ്റാർക്കും നൽകാത്തതിനാൽ ഉത്തരവിറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർവകലാശാല ഗവർണറെ അറിയിച്ചു.

ഒക്ടോബർ 11ന് നടന്ന സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത 15 സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെയാണ് ഗവർണർ പിൻവലിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം, ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർവകലാശാല. മാത്രമല്ല അടുത്ത സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 15 പേരെയും വി.സി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Show Full Article

News Summary -

Another unusual action by the governor; 15 members of the Kerala University Senate have been withdrawn