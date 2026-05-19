    Posted On
    date_range 19 May 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 6:15 AM IST

    വീണ്ടുമൊരു മേയ് 18; ഇത്തവണ വി.എസ് അല്ല, വി.ഡി.എസ്

    ‘‘ക​ണ്ണേ, ക​ര​ളേ, വി.​ഡി.​എ​സേ....’’ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ പ​ന്ത​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​പ്രി​യ​രാ​യ​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​ദി​ന​മാ​ണ് മേ​യ് 18. ‘‘ക​ണ്ണേ.., ക​ര​ളേ.. വി.​എ​സ്സേ...’’ എ​ന്ന് മു​ഷ്ടി​ചു​രു​ട്ടി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ട്ട മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​പ്പു​റം ‘‘ക​ണ്ണേ.., ക​ര​ളേ വി.​ഡി.​എ​സേ...’’ എ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ണ് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു മേ​യ് 18 സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്.

    2006 മേ​യ് 18ന് ​ജ​ന​സാ​ഗ​ര​ത്തെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു. സാ​ധാ​രാ​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് വി.​എ​സ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 2026ൽ ​എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഉ​റ​പ്പു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് വി.​ഡി.​എ​സ് എ​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ര​ന്‍റി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ അ​ക്ക​മി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞ മാ​ന്ത്രി​ക സം​ഖ്യ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ൽ​പം വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ജ​ന​വി​കാ​ര​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ എ​ന്ന വി.​ഡി.​എ​സ് ത​ന്നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​സേ​ര​യി​ലെ​ത്തി. നാ​ടാ​കെ വി.​ഡി.​എ​സി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​നാ​യ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു​പ​ടി മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വി​ധ​മാ​ണ് അ​ണി​ക​ളു​ടെ​യും അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ആ​വേ​ശം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ല​ട​ക്കം ദൃ​ശ്യ​മാ​യ​ത്. ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റെ ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഒ​ഴു​കി​യ​ത് പോ​ലെ, നാ​ടി​ന്‍റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​നം വി.​ഡി.​എ​സി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണ​ത്തി​ന്​ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി.

    ​​​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​കീ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി ഏ​ഴു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത​തും മേ​യ് 18നാ​ണ്. ഈ ​നി​ല​യി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​രാ​യ മൂ​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത ദി​ന​മാ​യി മേ​യ് 18 ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കും.

    TAGS:VS AchuthanandanNews updatesKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - Another May 18; this time not VS, but VDS
