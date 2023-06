സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പനി മരണം; മരിച്ചത് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്ത് പനി ബാധിച്ച് വീണ്ടും ഒരു മരണം കൂടി. പന്തളം കരക്കാട് വടക്ക് സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാറാണ് മരിച്ചത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

പനി ബാധിച്ച് ഗുരുതര നിലയിലായിരുന്ന സുരേഷിനെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് പന്തളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കനത്ത മഴക്ക് പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിലെ മലയോര മേഖലിയിൽ പനി വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിരവധി പേരാണ് ചികിത്സക്ക് എത്തുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

Another fever death in the state; The deceased was a native of Pathanamthitta