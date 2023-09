cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: മും​ബൈ പൊ​ലീ​സെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന യു​വാ​വി​നെ സ്‌​കൈ​പ് കോ​ളി​ലൂ​ടെ വി​ളി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് 11,16,000 രൂ​പ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21, 22 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ 23കാ​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് 45 ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ല്‍ ക​വ​ര്‍ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ പാ​ല​ക്കാ​ട് സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വാ​ര്‍ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ടു​വാ​യൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​മാ​സം ഒ​ന്നി​ന് ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മു​ബൈ പൊ​ലീ​സെ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്‌​കൈ​പ്പ് കോ​ള്‍ വ​ഴി വി​ളി​ച്ച​ത്. താ​ങ്ക​ളു​ടെ പേ​രി​ല്‍ മും​ബൈ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് താ​യ്‌​വാ​നി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച കൊ​റി​യ​റി​ല്‍ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വാ​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലി​ന് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. യു​വാ​വി​നെ വ​ഞ്ചി​ച്ച് പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത് മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

Another cyber scam by pretending to be Mumbai Police; For the young man 11,16,000 was lost