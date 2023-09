cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​ക്കെ​തി​രെ വീ​ണ്ടും ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ കേ​സ്. 2018ൽ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റാ​ണ് ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖാ​ന്ത​രം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹൗ​സ് സ​ർ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ത​ന്നോ​ട് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി എ​ന്നാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​രാ​തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി വീ​ണ്ടും പൊ​ലീ​സി​ന് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് തീ​രു​മാ​നം. ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​ർ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2019ൽ ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഇ​ന്‍റേ​ൺ​ഷി​പ് ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ മു​റി​യി​ൽ വെ​ച്ച് അ​പ​മ​ര്യാ​ദ​യാ​യി പെ​രു​മാ​റി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി. ഈ ​കേ​സി​ൽ ഡോ​ക്ട​റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​റും സ​മാ​ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലു​ള്ള പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. Show Full Article

Another case against the former head of general medicine in the general hospital