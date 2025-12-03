Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിനു കുരുക്കായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:27 PM IST

    രാഹുലിനു കുരുക്കായി വീണ്ടും കേസ്‌

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നു ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്
    രാഹുലിനു കുരുക്കായി വീണ്ടും കേസ്‌
    cancel
    camera_alt

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക്‌ കു​രു​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും കേ​സ്. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, വി​വാ​ഹ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി പീ​ഡ​നം എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സ​ജീ​വ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ആ​ദ്യ കേ​സി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ഇ​രി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് പു​തി​യ കേ​സ്.ക്രൂ​ര​പീ​ഡ​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് യുവതി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ച്ച​ത്.

    രാഹുൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തിലിന്‍റെ ജാമ്യാപേക്ഷ: വിധി ഇന്നില്ല, തുടർവാദം വ്യാഴാഴ്ച

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈഗിംക പീ​ഡ​ന​ക്കേസിൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തിൽ എം.എൽ.എ സമർപ്പിച്ച മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷയിൽ ഇന്ന് വിധി പറയില്ലെന്ന് കോടതി. കേസിൽ നാളെ തുടർവാദം കേട്ടശേഷമാകും വിധി പറയുകയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സെഷൻസ് കോ​ട​തി വ്യക്തമാക്കി. അടച്ചിട്ട കോടതിയിലാണ് ബുധനാഴ്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷയിൽ വാദം കേട്ടത്.

    ബലാത്സംഗം, നിർബന്ധിത ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ദേഹോപദ്രവം, സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കൽ തുടങ്ങി എട്ട് വകുപ്പുകളാണ് രാഹുലിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രീയവും നിർബന്ധിതവുമായ ഗർഭഛിദ്രമാണ് മുഖ്യകുറ്റം. 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണിവ.

    ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷയിൽ വാ​ദം അ​ട​ച്ചി​ട്ട മു​റി​യി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഹരജിയിൽ ആവശ്യം. ഇതിനോട് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തു.

    അതേസമയം, ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ലി​നാ​യി പൊ​ലീ​സ് തെ​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നേരെ പോയത് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്കെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. ശേഷം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കടന്നു. ദേശീയപാത ഒഴിവാക്കി ജില്ല അതിർത്തിയായ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ വഴിയാണ് എം.എൽ.എ കടന്നതെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ നിഗമനം. രാഹുൽ പാലക്കാട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ നീക്കം. എം.എൽ.എ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടന്നതായി പൊലീസിന് തെളിവ് ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. രാഹുലിനൊപ്പം കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ജോബി ജോസഫുമുണ്ടെന്നും വിവരമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഫോണുകളും സിമ്മുകളും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എസ്‌.ഐ.ടിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rape CaseRahul MamkootathilKerala News
    News Summary - Another case against rahul mamkootathil
    Similar News
    Next Story
    X