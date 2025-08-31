Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 4:59 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 6:31 PM IST

    ‘അനൂപ് കുമാർ എന്ന അനൂപ് മാലിക്’: ദുരൂഹത മാറാതെ ക​ണ്ണ​പു​രം സ്ഫോ​ട​നം

    Kannapuram Blast
    1. ക​ണ്ണൂ​ർ ക​ണ്ണ​പു​രം കീ​ഴ​റ​യി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​നി​ല വീ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 2. പിടിയിലായ അനൂപ് മാലിക്

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ക​ണ്ണ​പു​രം കീ​ഴ​റ​യി​ലെ വ​ൻ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന വീ​ടി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യും അറസ്റ്റിലായ അനൂപ് മാലിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ദു​രൂ​ഹ​ത തുടരുകയാണ്. ചാ​ലാ​ട് ചാ​ക്കാ​ട്ടു​പീ​ടി​ക വീ​ണ വി​ഹാ​റി​ലെ മു​കു​ന്ദ​ന്റെ മ​ക​നാ​യ അ​നൂ​പ് കു​മാ​ര്‍ എന്ന അനൂപ് മാലിക് (53) ആ​ദ്യ ഭാ​ര്യ​യെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ​ശേ​ഷമാണ് പാ​പ്പി​നി​ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി റാ​ഹി​ല​ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സം ആരംഭിച്ചത്. റാ​ഹി​ല​യും നേ​ര​ത്തേ മ​റ്റൊ​രു വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നു. പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ട് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ല്‍ മൂ​ത്ത​മ​ക​ള്‍​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ട് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു​ ശേ​ഷം മേ​ലേ ചൊ​വ്വ​യി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം​മാ​റ്റി​യ അ​നൂ​പ് പി​ന്നീ​ട് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ചു​ വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ, ജിം ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യി​രു​ന്ന അ​നൂ​പ് കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ട​ക്കനി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. സ്ഫോടനത്തിൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട റാ​ഹി​ല​യുടെ സഹോദരൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യും പി​ന്നീ​ട് പ​ട​ക്ക നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ട് സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ത​ല​ശ്ശേ​രി ജി​ല്ല സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ആ​റോ​ളം കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​ണ് അ​നൂ​പ് എന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യുന്നു.

    ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷം ​മു​മ്പ് പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വ​ന്‍ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​തി അ​നൂ​പ് ത​ന്നെ​യാ​ണ് കീ​ഴ​റ​യി​ല്‍ ഗു​ണ്ടു​ക​ളും വെ​ടി​മ​രു​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​റ​കി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തെ​ന്ന് പൊലീസിന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. 2016 മാ​ര്‍ച്ച് 24ന് ​രാ​ത്രി​യാ​ണ് പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് പൊ​ടി​ക്കു​ണ്ട് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ ന​ഗ​ര്‍ കോ​ള​നി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍ വ​ന്‍ സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന​ത്. 17ഓ​ളം വീ​ടു​ക​ള്‍ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. 10 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് അ​ന്ന് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യ​ത് നാ​ല് കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​നൂ​പി​നെ​ കൂ​ടാ​തെ, ഭാ​ര്യ റാ​ഹി​ല ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു ​പേ​ര്‍ക്കു ​കൂ​ടി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വീ​ട്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് ക്ഷേ​ത്രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​തി​ന​ക​ളും ഗു​ണ്ടു​ക​ളും മ​റ്റും നി​ര്‍മി​ച്ച് ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2020 ജ​നു​വ​രി 26ന് ​ചാ​ല​ക്കു​ന്ന് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ശ്മ​ശാ​ന പ​റ​മ്പി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ 230 കി​ലോ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ളും 30 ഗുണ്ടുക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് അ​നൂ​പി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് മ​റ്റു കേ​സു​ക​ളു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    കീ​ഴ​റ കൂ​ലോ​ത്തു​ നി​ന്ന് അ​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ അ​ക​ലെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ന്ന വീ​ട്. ഇ​തി​ന്റെ താ​ഴെ​യാ​ണ് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച അ​ഞ്ച് വീ​ടു​ക​ള്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ആ​ളു​ക​ള്‍ വ​രാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെന്ന് അ​യ​ല്‍വാ​സി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഒ​രു ബൈ​ക്കും സ്കൂ​ട്ട​റും വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് സ്ഥി​ര​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​രി​ല്‍ ചി​ല​ര്‍ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നി​ട്ടും പൊ​ലീ​സി​ന​ട​ക്കം പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ ഇ​ത്ര​യും നാ​ൾ ഈ ​സം​ഘം ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തുനി​ർ​മാ​ണ​വും വി​ൽ​പ​ന​യും ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു ​ശേ​ഷ​വും വീ​ടി​നു സ​മീ​പം നീ​ല പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ഒ​രു ബൈ​ക്ക് കാ​ണ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ബൈ​ക്കും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ബൈ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷമിന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ്.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ്ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും അ​നൂ​പ് ക​ണ്ണ​പു​ര​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​തും ഗു​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​തും പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യാ​ത്ത​ത് വ​ൻ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​കു​പ്പു​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ന്ന വ​ൻ പൊട്ടി​ത്തെ​റി​യെ​ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ് വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​നയും ന​ട​ത്തി.

    TAGS:blastmassive explosionkannurLatest News
