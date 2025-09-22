Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനരകത്തിൽ പോകാൻ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 7:09 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 7:09 PM IST

    നരകത്തിൽ പോകാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മൂന്ന് വഴികൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവ മൂന്നും പിണറായി വിജയനുണ്ട് -അണ്ണാമലൈ

    text_fields
    bookmark_border
    Annamalai
    cancel
    camera_alt

    കെ.അണ്ണാമലൈ

    പത്തനംതിട്ട: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനെയും കടന്നാക്രമിച്ച് തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ.അണ്ണാമലൈ. ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയനാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ക്ലാസെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം നരകത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യനാണെന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു.

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി പന്തളത്ത് നടന്ന ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമത്തിലെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ അധിക്ഷേപം.

    'ഗീതയിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഉദ്ധരിച്ച പിണറായി വിജയന്‍, അതിന് മുകളിൽ വേറെ അധ്യായം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം. നരകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്‍ പോകാന്‍ മൂന്നു വഴികള്‍ ഉണ്ടെന്നതിൽ പറയുന്നു. കാമം, കോപം, ആര്‍ത്തി ഇവ മൂന്നും ആണത്. ഇത് മൂന്നും വിജയനുണ്ട്' -എന്നായിരുന്നു അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞത്.

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു സനാതന ധർമത്തെ തർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനെയാണ് കേരള സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ അണ്ണാമലൈ, ഡി.എം.കെ ആഗോള മുരുക സംഗമം നടത്തുന്നത് കണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതെന്നും രണ്ട് പേരും അതിന് യോഗ്യത ഇല്ലത്തവരാണെന്നും അണ്ണാമലൈ വിമർശിച്ചു.

    ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകളോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കൊലയാളി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ ക്രൂരമാണ്. കൊലയാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ശിക്ഷ രാജാവിന് കിട്ടണമെന്നും അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അയ്യപ്പ സംഗമം; സർക്കാറും സി.പി.എമ്മും വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നു,വിവാദത്തിന് അറുതിയില്ല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വി​ജ​യ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും വി​ല​യി​രു​ത്തു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ, ആ​ളി​ല്ലാ​ക്ക​സേ​ര​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ദം മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​ട​രു​ന്നു. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്ര ഭ​ക്​​ത​രെ​ത്തി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥി​ന്‍റെ ആ​ശം​സാ​സ​ന്ദേ​ശം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ വാ​യി​ച്ച​തും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം നേ​രി​ടു​ന്ന എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്​ അ​മി​ത പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​തു​മാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തും വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി. സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​തി​രെ എ​തി​ർ​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ യോ​ഗി​യു​ടെ ആ​ശം​സ വാ​യി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ​തി​രെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ മു​റു​മു​റു​പ്പേ​റെ​യും.

    ‘ശ​ബ​രി​മ​ല​യെ ആ​ഗോ​ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കു​ക’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മ​മെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്ന ഈ​ഴ​വ​ര​ട​ക്കം വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​ക്കു​ക, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന​യൊ​ടി​ക്കു​ക, ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ‘തി​രു​ത്ത്’ ഭ​ക്​​ത​രെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും എ​ത്ര​മാ​ത്രം ഗു​ണം ചെ​യ്​​തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും ബി.​ജെ.​പി​യും എ​തി​ർ​ത്ത സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യ​ത്​ നേ​ട്ട​മാ​ണ്​. വി​ശ്വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​കും​ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ​ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി. പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ആ​ളെ​ത്താ​ത്ത​തോ​ടെ​ ഭ​ക്​​ത​ർ​ത​ന്നെ സം​ഗ​മ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നീ​ക്ക​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ ക​സേ​ര​ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും ദേ​വ​സ്വം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും മാ​ത്ര​​മേ എ​ത്തി​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം സം​ഗ​മം ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത വി​ജ​യ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ayyappa sangamamK AnnamalaiPinarayi VijayanBJP
    News Summary - Annamalai strongly criticizes Pinarayi Vijayan
    Similar News
    Next Story
    X