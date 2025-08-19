Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമൃഗശാലയിൽ പേവിഷബാധ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:01 AM IST

    മൃഗശാലയിൽ പേവിഷബാധ; രണ്ട്​ മ്ലാവുകൾ ചത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ദ്യം
    മൃഗശാലയിൽ പേവിഷബാധ; രണ്ട്​ മ്ലാവുകൾ ചത്തു
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും അ​തീ​വ​ശ്ര​ദ്ധ​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ്​ മ്ലാ​വ്​ ച​ത്തു. പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ്​ മ​റ്റൊ​രു മ്ലാ​വും​ ഇ​തു​പോ​ലെ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ്​ ച​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മ്ലാ​വി​ന്​ ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​വ​സ്ഥ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ച​ത്തു.

    പാ​ലോ​ട്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ ഓ​ഫ്​ അ​നി​മ​ൽ ഡി​സീ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ​ര​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ട്​ മ്ലാ​വു​ക​ൾ ക്ക്​ ​പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​​തോ​ടെ മ​റ്റ്​ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പേ​വി​ഷ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ഒ​പ്പം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. ഗ്ലൗ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മാ​ത്ര​മെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നും എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന കീ​പ്പ​ർ​മാ​രും മ​റ്റ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. കീ​രി​യി​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ജീ​വി മൃ​ഗ​ശാ​ല​ക്കു​ള്ളി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്വൗ​ര്യ​വി​ഹാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ടെ വാ​ഹ​ക​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ടി​യോ മ​റ്റോ ഏ​റ്റ​താ​കാം പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മൃ​ഗ​ശാ​ല ഡോ​ക്ട​ർ നി​കേ​ഷ്​ കി​ര​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ണും പെ​ണ്ണു​മാ​യി 65ഓ​ളം മ്ലാ​വു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​​പ്പോ​ൾ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യം ഒ​രെ​ണ്ണം പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ്​ ച​ത്ത സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ പ്ര​തി​രോ​ധ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ​ത്തി​നും എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ച​ത്ത മ്ലാ​വി​ന്​ ഒ​രു​പേ​ക്ഷെ വി​ട്ടു​പോ​യ​താ​കാം പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumtrivandrum Zoorabbis
    News Summary - Animal's death due to Rabbis in Trivandrum zoo
    Similar News
    Next Story
    X