Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 10:48 PM IST

    കേ​ര​ള നിയമസ​ഭ​യി​ലും ഡൽഹിയിലും കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെതിരെ രോ​ഷം, ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം; പ്ല​ക്കാ​ർഡേ​ന്തി യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​പിമാ​ർ

    UDF MPs
    ബ​ജ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് പു​റ​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​പി​മാ​ർ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി/​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ ‘ആ​മ​ത്തോ​ടി’​ൽ ഒ​തു​ക്കി​യ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും വി​മ​ർ​ശ​ന​വും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച, സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ പൊ​തു​ച​ർ​ച്ച ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കു​ന്ത​മു​ന കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ലെ ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​ക്കു നേ​രെ തി​രി​ച്ചു​വെ​ച്ചാ​ണ് ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ക​ളം പി​ടി​ച്ച​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ, പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പാ​യി പ്ല​ക്കാ​ർഡു​മേ​ന്തി ഇ​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് എം.​പി​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ‘കേ​ര​ള വി​രു​ദ്ധ​ത’​ക്കെ​തി​രെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ആ​വ​ശ്യ​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് കേ​ര​ള വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ പൊ​തു​ച​ര്‍ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ച​ര്‍ച്ച ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​മ​ര്‍ശ​നം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ​തി​ന്റെ ക്ഷീ​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​ർ​ത്ത​ത്, കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​നെ​തി​രാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ജ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ള​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​കെ കി​ട്ടി​യ​ത് ആ​മ മു​ട്ട​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ ച​ര്‍ച്ച തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ര്‍ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ര്‍, കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യും ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റും ആ​മ​ത്തോ​ടി​ലൊ​ളി​ച്ചോ എ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചു.

    എ​യിം​സ്, അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ല്‍, ശ​ബ​രി പാ​ത, വ​യ​നാ​ട് പു​ന​ര​ധി​വാ​സം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യൊ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ര്‍ഷ​ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ര്‍ഡി​ന് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്രേ​ര​ക്മാ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ആ​ശ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ സ​ഭ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ​സം​സ്ഥാ​നം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന എ​യിം​സ്, അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ൽ​പാ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളൊ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന്, കേ​ര​ള എം.​പി​മാ​ർ ഡ​ൽ​ഹി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​കു​തി​യ​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ജ​ന​ത​യെ കേ​ന്ദ്രം പാ​ടേ മ​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഈ ​സം​സ്ഥാ​നം രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു​പോ​ലും ഓ​ർ​ക്കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വേ​ച​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഏ​ന്തി​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചും ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എം.​പി​മാ​രാ​യ ഡീ​ൻ കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ, എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി, ആ​ന്റോ ആ​ന്റ​ണി, ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ്, ജെ​ബി മേ​ത്ത​ർ, ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​ത്തി​ട്ടും, എ​യിം​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​യു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ്ഗോ​പി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Kerala AssemblyUDF MPsUnion Budget 2026
