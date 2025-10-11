ആർ.എസ്.എസ് ശാഖയിലെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അനന്തു പങ്കുവെച്ചത്; ഘാതകരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം -ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ

ആർ.എസ്.എസ് ശാഖയിലെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അനന്തു പങ്കുവെച്ചത്; ഘാതകരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം -ഡി.വൈ.എഫ്.ഐtext_fields
കോട്ടയം: കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ അനന്തു അജിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.കെ. സനോജ്. ആർ.എസ്.എസ് ശാഖയിൽ വച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ലൈംഗിക പീഡനത്തിൻറെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് മരണത്തിന് മുൻപ് അനന്തു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പങ്ക് വെച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
‘ആർ.എസ്.എസിന്റെ മനുഷ്യവിരുദ്ധ മുഖമാണ് ഇതിൽ കൂടി അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എത്ര മാത്രം അകറ്റി നിർത്തേണ്ട ആശയവും പ്രവർത്തിയുമാണ് ആർ.എസ്.എസ് മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത് എന്ന് അനന്തു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. സഹജീവി സ്നേഹം പഠിക്കേണ്ട ബാല്യങ്ങളെ അപരവിദ്വേഷം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടമാക്കി, മനുഷത്വം ഇല്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റുന്ന ഇത്തരം ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്താതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണം.
അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ആർ.എസ്.എസ് ആണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അനന്തു എത്ര മാത്രം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന് വേറെ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല. അനന്തുവിന്റെ ഘാതകരായ ആർ.എസ്.എസ് ക്രിമിനലുകളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരണം’ -സനോജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആർ.എസ്.എസ് ശാഖയിൽ നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായതായി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റിട്ട ശേഷമാണ് കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എലിക്കുളം സ്വദേശിയായ അനന്തു അജി (24)യാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോഡ്ജിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. ഐ.ടി പ്രഫഷനലാണ് മരിച്ച യുവാവ്.
ഇത് തന്റെ മരണ മൊഴിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ശാഖയിൽവെച്ച് ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ആർ.എസ്.എസിലെ പലരിൽനിന്നും ലൈംഗിക പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് തന്നെ വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമായാക്കിയെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. ലൈംഗിക പീഡനം മാത്രമല്ല, ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിനും ഇരയായി. അവരുടെ ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത് കൊണ്ടാണ് തനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റിയത്. ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ള ഒരു സംഘടനയില്ലെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്.
വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ആയത് കൊണ്ട് നന്നായി അറിയാം. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകനെ സുഹൃത്താക്കരുതെന്നും യുവാവ് എഴുതുന്നു. താൻ മാത്രമല്ല, പല കുട്ടികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശരിയായ കൗൺസലിങ് നൽകണം. താൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷാദാവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകില്ലെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്.
അനന്തു എഴുതിയ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
ഈ കത്ത് നോൺ-ലീനിയർ ആയി തോന്നിയേക്കാം. അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെയും അവിടെയുമായി കുഴഞ്ഞുപോയ നിലയിലാണ് ഉള്ളത്. പറ്റുന്നവർ വായിക്കുക.
സെപ്റ്റംബർ 8-ന് എഴുതി, സെപ്റ്റംബർ 23-നും ഒക്ടോബർ 3-നും എഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഒക്ടോബർ 4-ന് ഭാഗികമായി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു. ബാക്കി മംഗ്ലീഷിലാണ്, പറ്റുന്നവർ വായിച്ചാൽ മതി.
ഹായ്,
എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സംശയം ഉണ്ടാകും, എന്തിനാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന സംശയം. എനിക്കറിയാം, പുറത്ത് പല കഥകളും ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? ഇത് എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടാണ്, ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോസ്റ്റാണ്. അതിനാൽ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതെന്തും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളായിരിക്കും. ഇതിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റേതായി ഇനി വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടാൽ അത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആയിരിക്കുകയില്ല.
ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു മോശം വ്യക്തിയായി മാറിയെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം ക്ഷമ. ഇത് എൻ്റെ സഹോദരി, അമ്മ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കസിൻസ് എന്നിവർക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതം ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഈ ദുരിതമയമായ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.
ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാൻ ആനന്ദ് അജി, 26 വയസ്സ്. ഇന്നത്തെ തീയതി 2025 സെപ്റ്റംബർ 8 (സെപ്റ്റംബർ 23-നും ഒക്ടോബർ 3-നും എഡിറ്റ് ചെയ്തത്). ഞാൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കുറിപ്പുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മരണമൊഴി ആയിട്ടാണ്. ഈ കത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, മംഗ്ലീഷ് എന്നിവയുടെ ഒരു മിശ്രിതമായിരിക്കും. അതിനാൽ പറ്റുന്നവർ മാത്രം വായിക്കുക. അല്ലാത്തവർ പിരിഞ്ഞുപോവുക. ഇത് വായിക്കാൻ 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പറ്റുന്നവർ വായിക്കുക.
ഇനി വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഒരു വീഡിയോയായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം, അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച്ഡി ദൃശ്യ മികവോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആസ്വദിക്കാം.
ആദ്യം തന്നെ കാരണം പറയാം. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ജീവിതം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠയോടും (anxiety) പതിവായ പാനിക് അറ്റാക്കുകളോടും കൂടി എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയോ പ്രണയബന്ധമോ കടമോ കാരണമല്ല. ഈ ഉത്കണ്ഠയും (anxiety) വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും (depressive episodes) കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, എൻ്റെ മരുന്നുകൾ കാരണം എനിക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നതായും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തതായും തോന്നി.
എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല. ഒരാളോടും ഒരു സംഘടനയോടും ഒഴികെ. ആ സംഘടന ആർഎസ്എസ് (രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം) ആണ്. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് (വളരെ നല്ല മനുഷ്യൻ) എന്നെ ഈ ദുരിതസംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. അവിടെ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ട്രോമ അനുഭവിക്കുന്നു. ആ സംഘടനയിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും. ഈ വ്യക്തിയും ഈ സംഘടനയും കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഈ കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടാകും. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വായിക്കുക.
ആദ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. തുടർന്ന് മോശം ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം.
എൻ്റെ വീട്ടിൽ 5 പേരുണ്ട്: ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിയും അമ്മയും മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് എൻ്റെ സഹോദരിയും എൻ്റെ അമ്മയുമാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മികച്ച ആളുകളെ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മടിച്ചുനിൽക്കാതെ എൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ അവർ എന്നെ പിന്തുണച്ചു. അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലമെങ്കിലും പിടിച്ചുനിന്നത്. എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിൽ ക്ഷമ പറയേണ്ട 2 പേരേ ഉള്ളൂ, അത് അമ്മയും അനിയത്തിയും ആണ്. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചതിൽ അമ്മയോടും അమ్ముവിനോടും ഞാൻ വളരെയധികം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപോലൊരു സഹോദരനോ മകനോ ആകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കൂടാതെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ കാരണം. വിവാഹം മുതൽ ഇന്നുവരെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കഥയാണ്. എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥ. ഞാൻ ഒരു ഇരയാണ്. ഒരു ബലാത്സംഗ ഇര. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾ തുടർച്ചയായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ആർഎസ്എസ് എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് പലരിൽ നിന്നും ലൈംഗിക പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ, എനിക്ക് 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ ഞാൻ തുറന്നുകാട്ടും.
ഞാൻ ഒരു ഒസിഡി (OCD) രോഗിയാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയും (anxiety) വിഷാദ പ്രശ്നങ്ങളും (depression issues) അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ 'സുഖം' നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠയുമായി എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ പേടി വരുന്നു. എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാവർക്കും പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. 'മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക'. 'നിൻ്റെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക' എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് പറ്റണ്ടേ? എനിക്ക് ഇനി ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് കൂടി സഹിക്കാൻ വയ്യ. വയ്യ. മരിച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
അതിനാൽ ഒസിഡി കാരണം കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി തെറാപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ കാണിക്കാം.
3-4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു പിതൃശൂന്യൻ എന്നെ നിരന്തരമായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒസിഡി വന്നത്. എൻ്റെ പഴയ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരാളാണ്. അയാളുടെ പേര് NM. അയാൾ എന്നെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞാൻ അയാൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണമായിരുന്നു. ദുഃഖകരമായ ഭാഗം എന്തെന്നാൽ, എനിക്ക് ഒസിഡി രോഗനിർണയം നടത്തിയ സമയത്താണ് ഈ പീഡനമാണ് ഒസിഡി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുവരെ ഇത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത്. വർഷങ്ങളോളം അയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനെപ്പോലെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ബന്ധുവിനെപ്പോലെയും ആയിരുന്നു. അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ദുർഗന്ധം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. NM മാത്രമല്ല.
എന്നെ ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ചും ഒരാൾ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ള ഒരു സംഘടനയില്ല. ഞാൻ അതിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനെ സുഹൃത്താക്കരുത്. സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ, സഹോദരനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. അത്രക്ക് വിഷം കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ആർഎസ്എസുകാർ. യഥാർത്ഥ പീഡകർ. ആളുടെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഐടിസി (ITC), ഒടിസി (OTC) എന്നീ രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ വെച്ചും ഞാൻ ലൈംഗിക പീഡനം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈംഗിക പീഡനം മാത്രമല്ല, ശാരീരിക പീഡനവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കാരണമില്ലാതെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ദണ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് തല്ലിയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവർ എന്നോട് ചെയ്ത കാര്യം മാത്രമാണ്. അവർ ഒരുപാട് പേരെ ലൈംഗികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ നടക്കുന്നത് പീഡനമാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ തെളിവായി നൽകുന്നത്. എനിക്ക് അത്രക്ക് വിഷമം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നത്. ഇനി ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലെ സംഭവിക്കരുത്.
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആർഎസ്എസുകാരനുമായി ഇടപെഴകരുത്. കൂടാതെ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച NM ഒരു സജീവ ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി പ്രവർത്തകനാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ ഇര എന്ന് എനിക്കറിയാം. മറ്റു പല കുട്ടികൾക്കും ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പീഡനം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവരുടെ ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പുകളിലും ശാഖകളിലും വെച്ച് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ശരിയായ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇവൻ കാരണം ലൈംഗിക പീഡനം നേരിട്ട ആളുകൾ പുറത്തുവന്ന് പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത്. കാരണം ഇവനെപ്പോലെ ഉള്ളവരെ തുറന്നുകാട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇനിയും പലരെയും പീഡിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇവന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ വരെ പീഡിപ്പിക്കും. അത്രക്ക് വിഷമാണ് ഒരു പീഡോ ആയ ഇവൻ.
ഞാൻ ഇന്ന് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഒസിഡി എത്രത്തോളം ട്രോമാറ്റിക് ആണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ വിഷാദത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് എത്തിക്കും. ഒസിഡി ഉള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അയാളുടെ കയ്യിൽ ആയിരിക്കില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്മേൽ മറ്റാരോക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളതുപോലെയാണ്. ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മരണം മാത്രമാണ് ഏക ഓപ്ഷൻ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്.
കൂടാതെ, വിഷാദം എന്നത് മടി അല്ല. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നീ റെഡി ആകൂ, എല്ലാം നിൻ്റെ തോന്നലാണ്, മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കൂ എന്നൊക്കെ വിഷാദമുള്ള ഒരാളോട് പറയാൻ പോകരുത്.
എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോടാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിയായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക. അവർക്ക് നല്ല സ്പർശം, ചീത്ത സ്പർശം എന്നിവ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക. എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആകാതെ അവരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക. അവരെ കേട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അവരെ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ട്രോമകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഈ ട്രോമകളെല്ലാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ടാകും.
ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിക്കും എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ വരരുത്. അതിന് മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചപോലെയുള്ളവർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾ പേടിച്ച് പലതും പുറത്ത് പറയില്ല. ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാനും നല്ല പേടിയിലായിരുന്നു. എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല. അതുപോലെ ആകരുത് ഒരു കുട്ടിയും. അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇനി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരെപ്പറ്റിയാണ്. എന്നെ പീഡിപ്പിച്ചയാൾ ഒഴികെ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ആരോടും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ നല്ല കമ്പനിയായിരുന്ന, എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾ വരെ എന്നോട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മിണ്ടാതെയായി. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പോഴും നല്ല വിഷമം ഉണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രക്ക് അടുത്തായിരുന്നു. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് .....ക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ അവനും എനിക്കും നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ സൗഹൃദം ഞാൻ നന്നായി മിസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അമ്പി ചേട്ടൻ, സ്വാതി ചേട്ടൻ, പ്രശാന്ത്, കൂടാതെ മറ്റു പലരും.
നാട്ടുകാർ എന്നോട് മിണ്ടാത്തത് എന്താണ്, എന്നോട് ദേഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇനി ബിജെപിയെയോ ആർഎസ്എസിനെയോ കുറ്റം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അതോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അവർ മനുഷ്യരാണ്. എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. അവരെ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്.
എൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അമ്മുവിനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പറയുകയാണ്. അവർ അവരുടേതായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു. വാസ്തവത്തിൽ, എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ അച്ചു അളിയനോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴും. ദയവായി.. അവൾക്ക് ഇനി അച്ചുവും അമ്മയുമേ ഉള്ളൂ. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഈ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എൻ്റെ ഉത്കണ്ഠയും നിരന്തരമായ പാനിക് അറ്റാക്കുകളുമാണ്. എനിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ഗൗരവമായി. ആകെ മരിച്ചുപോയാൽ മതി എന്ന് തോന്നും. ആ സമയങ്ങളിൽ. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഒരു anxiety attack ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
ഇനി എനിക്ക് ക്ഷമ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കസിൻസിനോടും അപ്പാച്ചിമാരോടുമാണ്. ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് എനിക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകി. ഞാൻ ശരിക്കും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പേരെയാണ്, എൻ്റെ പൊന്നിയും പിന്നെ എൻ്റെ പാറുവിനെയും. കാരണം അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗം പോലെയാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവരോട് അത്ര ക്ലോസായി ആർക്കും തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, സ്വാതി, പ്രജോദ് ചേട്ടാ, ജ്യോതി, വിനു ചേട്ടാ, ലക്ഷ്മി, ഉണ്ണി, അപ്പൂസ്, നന്ദു. സേതു ചേച്ചിയോടും ഹരിപ്രസാദ് ചേട്ടനോടും നന്ദി. എൻ്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതിന്.
പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ലൂസപ്പി. കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസമായി നിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സൗഹൃദം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉന്മേഷം നൽകുന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ ശരിക്കും നിന്നെ മിസ്സ് ചെയ്യും. കൂടാതെ എൻ്റെ പൂക്കീ, കണ്ടപ്പി, കുഞ്ഞാപ്പി എന്നിവരോടും.
പിന്നെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട്. കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷം എന്നെ സഹിച്ച സഹപ്രവർത്തകരോട് വലിയ നന്ദി. ശ്രീവിന്ദും ശ്രീകുമാരിയും എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ എനിക്കൊരു സഹോദരനെപ്പോലെയും അമ്മയെപ്പോലെയും ആയിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരും.
അവസാനമായി എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്കുവേണ്ടി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതിന് നന്ദി. ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് മാറിയാൽ അവർ എനിക്കുവേണ്ടി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.
ആൽബിൻ, അൻസിൽ, വൈശാഖ്, സൂരജ്, നെൽവിൻ, ഷെഫിൻ, ജോസഫ്, അംജി.
• ആൽബിൻ - നീ മുത്താണെടാ മോനേ. നീ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
• അൻസിൽ - നീ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണ്. ടൈൽ വിറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് കൂടി തുടങ്ങൂ.
• വൈശാഖ് - നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ല. ക്ഷമിക്കണം ഡാ.
പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ സന്ദീപ്, അഭിറാം, അനന്തൻ, ദിവ്യ, അർജുൻ, ദേവു (ക്ഷമിക്കണം ഡാ... നിൻ്റെയും ദേവുവിൻ്റെയും കല്യാണം ഞാൻ ഭയങ്കര കാത്തിരുന്നതാണ്. 20-ാം തീയതി വരെ എനിക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ക്ഷമിക്കണം). പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചി സുഹൃത്തുക്കൾ ലുക്കു, വാഫി, സൽമാൻ, അരുൺ, ഋഷി, അൽജു. പ്ലസ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ ജോസഫ്, ഉദയൻ, ജിമ്മി, അശ്വിൻ. പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സുഹൃത്ത് ലക്ഷ്മി. രാഹുൽ സി
ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എനിക്ക് ഒസ്യത്തോ മറ്റു രേഖകളോ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ ദയവായി എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളായ സ്റ്റോക്കുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡും ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കുക. എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം തേടുക. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ്, അത് രാഹുലിന് കൊടുക്കുക. ദയവായി ആ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുക രാഹുൽ... ദയവായി... ഇതാണ് എൻ്റെ ഒസ്യത്ത്. കൂടാതെ കാർ അൻസിൽ അളിയനുള്ളതാണ്. സ്ത്രീധനമായി. ഞാൻ സ്ത്രീധനത്തിന് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അമ്മുവിന് ഉള്ളതാണ്. അതിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
എൻ്റെ അമ്മയോടും സഹോദരിയോടും. എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെണ്ണുകാണൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ക്ഷമിക്കണം. അന്ന് ഞാൻ എതിർത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയും കെട്ടില്ലായിരുന്നു.
അവസാനമായി, ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അമ്മ, അమ్ము, എല്ലാവരോടും.
ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസിയല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മരണം എൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ അവസാനമാണ്, ആ കോശങ്ങളാണ് ഞാൻ. അത് ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്താൻ പോകുന്നു. 'ഞാൻ' എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ദയവായി എന്നെ മറക്കുക. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കോ ശേഷം എല്ലാവരും എന്നെ മറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും. എന്നെ മറക്കുക. ദയവായി..... ഞാൻ ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പരുകൾ: 1056, 0471-2552056)
