Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ആനക്കല്ലുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം; വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നു പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം

    text_fields
    bookmark_border
    ആനക്കല്ലുംപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം; വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയരുന്നു പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം
    cancel
    camera_alt

    കൂ​മ്പാ​റ പീ​ടി​ക​പ്പാ​റ ആ​ന​ക്ക​ല്ലും​പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: കൂ​മ്പാ​റ പീ​ടി​ക​പ്പാ​റ ആ​ന​ക്ക​ല്ലും​പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​ക്കാ​ടം​പൊ​യി​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മാ​ണ് പീ​ടി​ക​പ്പാ​റ. ആ​ന​ക്ക​ല്ലും​പാ​റ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    നി​ല​വി​ൽ ആ​ന​ക്ക​ല്ലും​പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ന​ക്ക​ല്ലും​പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ജി​മ്മി ജോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പി.​എം. തോ​മ​സ്, വി​ൽ​സ​ൺ പു​ല്ലു​വേ​ലി​ൽ, ജോ​ൺ​സ​ൺ കു​ള​ത്തു​ങ്ക​ൽ, ജി​മ്മി ജോ​സ് പൈ​മ്പി​ള്ളി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി പു​ളി​ക്ക​ൽ, പി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, സ​ജി പെ​ണ്ണാ​പ​റ​മ്പി​ൽ, ജോ​സ് മാ​വ​റ, ജോ​ളി പൊ​ന്നം​വ​രി​ക്ക​യി​ൽ, ജോ​ളി പൈ​ക്കാ​ട്ട്, സ​ജി പെ​ണ്ണാ​പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Anakallumpara Waterfall: Demand for Tourism Development
    Next Story
    X