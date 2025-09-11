Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 8:51 AM IST

    പിന്നണി ഗായകൻ അഫ്സലിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് നിയന്ത്രണംവിട്ട വാൻ ഇടിച്ചുകയറി

    singer afsal van accident
    ഗായകൻ അഫ്സലിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ വാൻ

    കൊച്ചി: മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട വാൻ പിന്നണി ഗായകൻ അഫ്സലിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. അഫ്സലിന്‍റെ മട്ടാഞ്ചേരി ചുള്ളിക്കലുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് വാൻ ഇടിച്ചു കയറിയത്. രാവിലെ 6.45നായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.

    ടെമ്പോ ട്രാവലറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ഇതിലൊരു വാൻ നിയന്ത്രണംവിട്ട് അഫ്സലിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. വീടിന്‍റെ മതിലും കാർപോർച്ചും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

    അഫ്സലിന്‍റെ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ല.

    TAGS:singer afsalplayback singerErnakulamAccidentsLatest News
    News Summary - An out-of-control van crashed into the home of playback singer Afsal
