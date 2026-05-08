    Kerala
    date_range 8 May 2026 6:33 AM IST
    date_range 8 May 2026 6:33 AM IST

    ദശാബ്​ദത്തിനുശേഷം തലസ്​ഥാനത്തേക്ക്​ ഖദർധാരികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദ​ശാ​ബ്​​ദ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കൊ​ഴു​കി ഖ​ദ​ർ​ധാ​രി​ക​ൾ. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന്​ ​അ​റു​തി​വ​രു​ത്തി അ​ധി​കാ​രം കി​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വ​ര​വി​നാ​ണ്​​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച കൊ​ടും​പി​രി കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശാ​സ്ത​മം​ഗ​ല​ത്തെ ഇ​ന്ദി​രാ​ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​ണ്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​വി​ടെ ത​മ്പ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ചാ​ന​ലി​ൽ മു​ഖം കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ടി​യും പ്ര​ക​ടം.

    ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ​പേ​രി​ൽ ‘പൊ​ന്നാ​പു​രം കോ​ട്ട’​യാ​യി മാ​റി​യ​തും സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​പോ​ലും ഇ​വി​ടം അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന് മാ​റ്റം​വ​രു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ ഖ​ദ​ർ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വ​ര​വ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലും അ​ന​ക്സി​ലു​മെ​ല്ലാം എ​പ്പോ​ഴും ഖ​ദ​ർ​ധാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും എ​പ്പോ​ഴും തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ 10​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​തെ​ല്ലാം മാ​റി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​വും പാ​സും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ർ​ശ​ന​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ദി​രാ​ഭ​വ​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ കാ​ണാ​നും ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വ​ലി​യ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഖ​ദ​ർ​ധാ​രി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ ജീ​വ​ൻ​വെ​ച്ച​താ​യി വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്നു. പ​ല ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ലോ​ഡ്ജു​ക​ളി​ലും മു​റി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും സ​ർ​ക്കാ​റു​മൊ​ന്നു​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പേ​ഴ്​​സ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​മു​ഖ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ തു​ട​ങ്ങി. അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ​ഭ​വ​നി​ൽ ക​ണ്ടു. മു​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ കാ​ല​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എം.​എ​ൽ.​എ ഹോ​സ്റ്റ​ലും അ​വി​ട​ത്തെ കാ​ന്‍റീ​നും കോ​ഫി ഹൗ​സു​മെ​ല്ലാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷം ഇ​വി​ടെ​യും ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നൊ​ക്കെ ഇ​നി മാ​റ്റം വ​രാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണം ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​താ​ണ്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഗു​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:KHADIworkersPolitics
    News Summary - An influx of Khadi-clad workers to the capital after a decade
