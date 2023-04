അട്ടപ്പാടിയിൽ വയോധികനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിൽ വയോധികനെ കാട്ടാനച്ചവിട്ടിക്കൊന്നു. തേക്കുപ്പനയിൽ രങ്കൻ (ബപ്പയൻ) എന്നയാളെയാണ് ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നത്.

ഇനലെ പഞ്ചക്കാട്ടിൽ കശുവണ്ടി പെറുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആന ചവിട്ടി കൊന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് Show Full Article

News Summary -

An elderly man was trampled to death by an elephant in Attapadi