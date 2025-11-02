Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസഹോദരന്‍റെ മകനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 6:59 AM IST

    സഹോദരന്‍റെ മകനെ ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച്​ കൊല്ലുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ 83കാരിയും മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സു​കു​മാ​ര​ന്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി​യ മ​ര​ണ​മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്
    സഹോദരന്‍റെ മകനെ ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച്​ കൊല്ലുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ 83കാരിയും മരിച്ചു
    cancel

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ മ​ക​നെ ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ മ​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ര്‍ ക​ട്ട​ച്ചി​റ കു​റ്റി​യാ​നി​യി​ല്‍ ത​ങ്ക​മ്മ​യാ​ണ്​ (83) വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.30ഓ​ടെ മ​രി​ച്ച​ത്. ക​മ്പം​മെ​ട്ട് നി​ര​പ്പേ​ക്ക​ട ഏ​റ്റ​പ്പു​റ​ത്ത് സു​കു​മാ​ര​നെ (64) ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച് പൊ​ള്ള​ലേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ത​ങ്ക​മ്മ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ൽ ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രോ​ഗം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​കു​മാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ത​ങ്ക​മ്മ​യെ ക​മ്പം​മെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ സു​കു​മാ​ര​നെ ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് താ​ന്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന് ത​ങ്ക​മ്മ കു​റ്റം​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 24ന് ​വീ​ട്ടി​ലെ സോ​ഫ​യി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സു​കു​മാ​ര​ന്‍റെ ത​ല​വ​ഴി, ത​ങ്ക​മ്മ റ​ബ​റി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സി​ഡ് ഒ​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ല്‍ ത​ങ്ക​മ്മ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലും ആ​സി​ഡ് വീ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് 15 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ കു​ഴി​ത്തോ​ളു​വി​ലെ സു​കു​മാ​ര​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    സു​കു​മാ​ര​ന്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി​യ മ​ര​ണ​മൊ​ഴി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലും ഫോ​ണ്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ലാ​ണ് കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യാ​ണ് റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി നേ​രെ​യാ​വു​ന്ന​തു​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ തു​ട​രാ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsObituary
    News Summary - An 83-year-old woman who was burned while throwing acid at her nephew also died
    Similar News
    Next Story
    X