വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; കോഴിക്കോട് മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും യുവാവിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുtext_fields
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓമശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനും അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 49കാരനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ട് പേരുടേയും ആരോഗ്യനില നിലവില് തൃപ്തികരമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് ഇവര് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയത്. എന്നാല് രോഗലക്ഷണങ്ങള് മൂര്ച്ഛിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് രക്തവും സ്രവവും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും മെഡിക്കല് കോളജ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശേരിയില് ഒൻപത് വയസുകാരി മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിലാണ് മസ്തിഷ്ക്ക ജ്വരം ബാധിച്ചാണ് മരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പനി ബാധിച്ച് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
പനി മൂര്ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ ആദ്യം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങള്ക്കും സഹപാഠിക്കും പനി ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയുമായി ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് ബന്ധമില്ല.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register