Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:31 PM IST

    അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം: ഊർജിത പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്​ തീരുമാനം

    text_fields
    bookmark_border
    Amoebic encephalitis
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം വ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഊ​ർ​ജി​ത പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നം. ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ത​ട​ക്കം കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ക്കു​ളം ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ​കു​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​വും​ 17കാ​ര​ന് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16നാ​ണ് നീ​ന്ത​ൽ​കു​ള​ത്തി​ൽ നാ​ല് പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പി​റ്റേ​ന്ന് ത​ന്നെ ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ത​ല​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. രോ​ഗം കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ മ​റ്റൊ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:preventive measuresKerala Newsamoebic encephalitislatest news
    News Summary - Amoebic encephalitis: Decision taken for intensive preventive measures
    Similar News
    Next Story
    X