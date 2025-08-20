Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    20 Aug 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 11:07 AM IST

    വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

    Amoebic Encephalitis
    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    മലപ്പുറം ചേളാരി സ്വദേശിയായ കുട്ടിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പനി ബാധിച്ച് ചേളാരിയിൽ ചികിത്സതേടിയ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതോടെ, അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി.

    നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും നാൽപതുകാരനും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

    Girl in a jacket

    TAGS:kerala health departmentKozhikode Medical Collegeamoebic encephalitis
    News Summary - Amoebic encephalitis again; 11-year-old boy diagnosed with the disease
