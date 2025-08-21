Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    21 Aug 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    21 Aug 2025 8:38 AM IST

    പട്ടയഭൂമിയിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തൽ: ചട്ടഭേദഗതി മന്ത്രിസഭയിൽ

    • 1500 ചതുരശ്ര അടി വരെയുള്ളവ പിഴയില്ലാതെ ക്രമപ്പെടുത്തും
    • 1500ന്​ മുകളി​ലുള്ളവക്ക്​ അഞ്ച്​ സ്ലാബിൽ പിഴയൊടുക്കണം
    • 90 ദിവസത്തിനകം നടപടിയില്ലെങ്കിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കും
    കേരള നിയമസഭ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കാ​ർ​ഷി​ക, പാ​ർ​പ്പി​ട ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ന​ധി​കൃ​ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ​യൊ​ടു​ക്കി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കെ​ത്തി. 2023 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ്​​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. കാ​ർ​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ വീ​ടോ മ​റ്റ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ, വീ​ട്​ വെ​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളോ പ​ണി​ത​ത്​ ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു 2023ലെ ​ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല​യു​ടെ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം തു​ക പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി ക്ര​മ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കു​റി​പ്പ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ന്നും​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ജ​ണ്ട അ​ടു​ത്ത ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    1500 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വ​രെ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യും അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ അ​ഞ്ച്​ സ്ലാ​ബു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചും ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തി​നാ​യി 1960ലെ ​കേ​ര​ള ഭൂ​പ​തി​വ്​ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യു​ക.

    1500-3000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ക്ക്​ ഭൂ​മി​യു​ടെ ന്യാ​യ​വി​ല​യു​ടെ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​ന​വും 3000-5000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ പ​ത്ത്​ ശ​ത​മാ​നം, 5000-10,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ 20 ശ​ത​മാ​നം, 10,000-20,000 അ​ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ 40 ശ​ത​മാ​നം, 20,000-40,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ 50 ശ​ത​മാ​നം, 50,000ന്​ ​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ക്ക്​ ന്യാ​യ​വി​ല​യു​ടെ നൂ​റ്​ ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഫീ​സ്.

    തു​ക അ​ട​ച്ച്​ 90 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​നും ​ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്​ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം

    ആ​ശു​പ​ത്രി, വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ക്ല​ബ്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സ്, മ​ത-​സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​ ഒ​രു ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഫീ​സ്.

