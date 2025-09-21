Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:16 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം; ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പഠനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നുള്ള പ​ഠ​നത്തിനു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​ർ
    ameobic
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​നം. ഇ​തി​നു​ള്ള പ്രാ​ഥ​മി​ക രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ​ൻ ഖോ​ബ്ര​ഗ​ഡേ​ക്കാ​ണ് ഏ​കോ​പ​ന ചു​മ​ത​ല.

    ചെ​ന്നൈ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​പി​ഡെ​മോ​ള​ജി, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ്, ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് പോ​സ്റ്റ് ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച്, പു​തു​ച്ചേ​രി എ.​വി.​എം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ശ്ര​മം.

    രോ​ഗം വ്യാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ചി​ല ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് മാ​ത്രം വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ട്. അ​മീ​ബ സാ​ന്നി​ധ്യം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ളം ക​ൾ​ച്ച​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ പോ​ലും വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ അ​മീ​ബ​യ​ല്ല ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തേ​തി​ന് കാ​ര​ണം. നെ​ഗ്ലേ​രി​യ ഫൗ​ളേ​രി അ​മീ​ബ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്രൈ​മ​റി അ​മീ​ബി​ക് മെ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ്രാ​നു​ലോ​മാ​റ്റ​സ് അ​മീ​ബി​ക് എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ബ് അ​ക്യൂ​ട്ട് മെ​നി​ഞ്ചോ എ​ൻ​സെ​ഫ​ലൈ​റ്റി​സാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നെ​ഗ്ലേ​രി​യ ഫൗ​ളേ​രി അ​മീ​ബ മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ തൊ​ലി​പ്പു​റ​ത്തെ മു​റി​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ ക​ല​ർ​ന്ന് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന അ​കാ​ന്ത​മീ​ബ, ബാ​ല​മു​ത്തി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​മീ​ബ​ക​ളാ​ണ് രോ​ഗ​കാ​രി. കോ​ളി​ഫോം ബാ​ക്ടീ​രി​യ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം അ​മീ​ബ​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഓ​വു​ചാ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വെ​ള്ളം കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ ക​ല​രാ​ൻ ഇ​ട​യാ​കു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studyHealth department keralaAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis; Study to find source
    Similar News
    Next Story
    X