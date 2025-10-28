Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:19 AM IST

    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: വിദഗ്ധസംഘം കോഴിക്കോട്ട്

    അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: വിദഗ്ധസംഘം കോഴിക്കോട്ട്
    വിദഗ്ധ സംഘം വെള്ളിപറമ്പിലെ വീടുകളിലൊന്നിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ രോ​ഗ​വ്യാ​പ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി. കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്, സം​സ്ഥാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച് (​ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ), നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​പ്പി​ഡ​മി​യോ​ള​ജി (എ​ൻ.​ഐ.​ഇ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രോ​ഗം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന് ഐ.​സി.​എം.​ആ​ർ, എ​ൻ.​ഐ.​ഇ സം​ഘം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് എ​ത്തി.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല​യി​ൽ ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ ഓ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട 15 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് സം​ഘം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ഠ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. വെ​ള്ളി​പ​റ​മ്പ്, അ​ന്ന​ശ്ശേ​രി, ഓ​മ​​​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക.

    രോ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത വീ​ടു​ക​ളും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. മ​ല​പ്പു​റം, കൊ​ല്ലം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ​ഠ​ന​സം​ഘ​മെ​ത്തും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ 144 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 30 പേ​ർ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്.

    നേ​ര​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​ൻ പോ​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​ഹു​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കേ​സു​ക​ളും സം​ശ​യ​മെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വാ​ർ​ത്ത​യാ​വു​ക​യും ഏ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Health DepartmentKozhikode Medical CollegeExpert TeamAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis: Expert team to Kozhikode
