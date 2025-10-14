Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:11 AM IST

    അമീബിക്​ മസ്തിഷ്കജ്വരം; രോഗവ്യാപനത്തിൽ ആശങ്ക, ഉറവിടം അജ്ഞാതം

    ഒ​ന്ന​ര​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 15 മ​ര​ണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം പ​ട​രു​മ്പോ​ഴും ഉ​റ​വി​ടം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ജ്ഞാ​തം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത ര​ണ്ട്​ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ച്ച ടാ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന അ​മീ​ബ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ച സ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്​ രോ​ഗ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രി​നം അ​മീ​ബ​യെ​യാ​ണ്. ഇ​താ​ണ്​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​നെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് 15 മ​ര​ണം​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 48 കാ​രി​യും മ​രി​ച്ചു. 12 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ നാ​ലു​പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. 12പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 12 വ​​രെ 24 പേ​ർ മ​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് കൊ​ടു​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 62കാ​ര​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. രോ​ഗ ഉ​റ​വി​ടം ഇ​തു​വ​രെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ഞ്ച് ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ലെ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചു.

    ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​വും ഗു​രു​ത​ര​വു​മാ​യ രോ​ഗ​മാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം. ജ​ല​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന നെ​ഗ്ലേ​റി​യ ഫൗ​ളേ​റി എ​ന്ന അ​മീ​ബ​യാ​ണ് രോ​ഗ​ത്തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. മ​ലി​ന​മാ​യ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലോ, പു​ഴ​ക​ളി​ലോ, കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ലോ കു​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​മീ​ബ മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ഇ​ത് പി​ന്നീ​ട് ത​ല​ച്ചോ​റി​ലെ​ത്തി അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. 97 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക്. രോ​ഗം മ​നു​ഷ്യ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യ​രി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രി​ല്ല.

    TAGS:ministry of healthdiseaseDeathsAmebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis; Concerns over spread of disease, source unknown
