അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: വേനല്ക്കാലത്ത് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം (അമീബിക്ക് മെനിഞ്ചോഎന്സെഫലൈറ്റിസ്) വര്ധിക്കാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്. ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തില് കുളിക്കുകയോ മുഖം കഴുകുകയോ ചെയ്യരുത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള് പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജലസ്രോതസുകള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം കിണറുകളും ടാങ്കുകളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധമാക്കണം. നീന്തല് കുളങ്ങള് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിക്കുന്നവര്ക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകള് കൂടി നടത്താന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണുന്നവര് എത്രയുംവേഗം ചികിത്സ തേടണം. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെഡിക്കല് കോളജുകളിലെയും മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തില് അമീബ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. നിശ്ചലവും ശുദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ ജലാശയങ്ങളില് ചാടുന്നതും മുങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. നീന്തുകയോ മുങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ മൂക്ക് വിരലുകളാല് മൂടുകയോ ചെയ്യണം. നീന്തല്ക്കുളങ്ങള്, വാട്ടര് തീം പാര്ക്കുകള്, സ്പാകള് എന്നിവ നിഷ്കര്ഷിച്ച തോതിലുള്ള ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ രജിസ്റ്റര് നിര്ബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണം. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ രോഗികള് ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ വ്രണങ്ങള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാന് പാടുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
