    Posted On
    date_range 19 April 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 8:00 AM IST

    ആശങ്കയായി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; മൂന്നര മാസത്തിനിടെ മരിച്ചത് 15 പേർ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ മ​രി​ച്ച​ത് 15 പേ​ർ. 83 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ 12 വ​രെ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 12 വ​രെ മാ​ത്രം 11 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ല​ക്കാ​ട് കൊ​ല്ല​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നേ​ര​ത്തെ ലിം​ഫോ​മ എ​ന്ന ത​രം കാ​ൻ​സ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ർ.​സി.​സി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. രോ​ഗ​ബാ​ധ എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം വ​രേ​ണ്ട​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​നാ​ണ് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    രോ​ഗ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച 14കാ​ര​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും മ​രി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 14കാ​ര​നെ തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ലം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം കാ​ര​ണ​മാ​ണ് മ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ കു​ള​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നും ക​ളി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. അ​മീ​ബി​ക് സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ കു​ള​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും വി​ട​രു​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 2025ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 201 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 47 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​യോ​ധി​ക​ർ വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പ​ല കേ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS: amebic meningoencephalitis, health, news, Amebic Encephalitis
    News Summary - Amebic encephalitis; 15 people died in three and a half months
