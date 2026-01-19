Begin typing your search above and press return to search.
    കെട്ടടങ്ങാതെ അമീബിക്​ മസ്തിഷ്കജ്വരം; 16 ദിവസത്തിനിടെ 10 പേർക്ക്​ രോഗം; നാലുമരണം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച 201 പേ​രി​ൽ 47 മ​ര​ണം പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ്പാ​ടെ മ​ന്ദീ​ഭ​വി​ച്ചു
    കെട്ടടങ്ങാതെ അമീബിക്​ മസ്തിഷ്കജ്വരം; 16 ദിവസത്തിനിടെ 10 പേർക്ക്​ രോഗം; നാലുമരണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2026 ലും ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം ഗു​രു​ത​ര​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം ആ​ണ്​ അ​തി​ലെ വ​ലി​യ​വി​ല്ല​ൻ. ഈ ​വ​ർ​ഷം 16 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച 10 പേ​രി​ൽ നാ​ലു​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​തി​ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​മാ​ണ്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത പ​ക​ർ​ച്ചാ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യും അ​മീ​ബീ​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം​ബാ​ധി​ച്ച 201 പേ​രി​ൽ 47 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ജീ​വ​ൻ​പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം ചി​കി​ത്സ​തേ​ടി​യ​ത്​ 29 ​പേ​രാ​ണ്. അ​തി​ൽ അ​ഞ്ചു​മ​ര​ണ​മാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ചി​കി​ത്സ​യിലു​മാ​ണ്. രോ​ഗ​ബാ​ധ തീ​വ്ര​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മ​ന്ദ​ഗ​തിയി​ലാ​ണ്. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളി​ലെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ​റ​യാം.

    അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം ബാ​ധി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പി​ളു ക​ളി​ൽ അ​മീ​ബയു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ്യ​ക്​​തമാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ളും മ​ലി​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്​ ത​ന്നെയാ​ണ്​ രോ​ഗ​ബാ​ധ​ക്ക്​ പ്ര​ധാ​ന​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യം. അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ ആ​ര​വ ത്തി​ലേ​ക്ക്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്തം ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ അ​മീ​ബി​ക്​ മ​സ്തി​ഷ്ക​ജ്വ​രം രോ​ഗി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​തു​ങ്ങി. അ​തി​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ അ​തി​ഗു​ത​ര​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യ്ക്കി​ടെ പ​ക​ർ​ച്ച​പ്പ​നി ബാ​ധി​ത​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം ഒ​രു​ല​ക്ഷം ക​ട​ന്നു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ശ​ബ്ദ​ത​ട​സ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന ‘ലാ​റി​ഞ്ചൈ​റ്റി​സ്’​എ​ന്ന തൊ​ണ്ട​യി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ചെ​റി​യ പ​നി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​ത്ത തൊ​ണ്ട​വേ​ദ​ന, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് ത​ട​സം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഈ ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​തേ​ടു​ന്നു. എ​ലി​പ്പ​നി, ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി, വ​യ​റി​ള​ക്ക രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. എ​ലി​പ്പ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ക​വ​ർ​ന്ന​ത്​ 222 ജീ​വ​നു​ക​ളാ​ണ്. ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച്​ 56 പേ​രും ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ പി​ടി​പെ​ട്ട്​ 43 പേ​രും ഹെ​പ്പ​റ്റെ​റ്റി​സ്​ - എ ​ബാ​ധി​ച്ച്​ 69 പേ​രും പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ്​ 29 പേ​രും മ​രി​ച്ചു.

