Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 12:41 PM IST

    അമലിന്‍റെ ഹൃദയം മിടിച്ചുതുടങ്ങി; അജ്​മലിന്​ പുതുജീവൻ

    അമലിന്‍റെ ഹൃദയം മിടിച്ചുതുടങ്ങി; അജ്​മലിന്​ പുതുജീവൻ
    കൊ​ച്ചി: മ​സ്തി​ഷ്ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച അ​മ​ൽ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പി​ൽ അ​ജ്​​മ​ലി​ന്​ പു​തു​ജീ​വ​ൻ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ലി​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ഹൃ​ദ​യം തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്. മ​സ്തി​ഷ്‌​ക മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി അ​മ​ല്‍ ബാ​ബു​വി​ന്റെ (25) ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​മാ​സം 12നാ​ണ്​ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ അ​മ​ൽ ബാ​ബു​വി​ന്​ മ​സ്തി​ഷ്‌​ക​മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ​ര്‍ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ജ്മ​ലി​ന് (33) ഗു​രു​ത​ര ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഹൃ​ദ​യം മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ല്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ജ്മ​ല്‍ ലി​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി ഡോ. ​ജോ​സ് ചാ​ക്കോ പെ​രി​യ​പ്പു​റം, ഡോ. ​റോ​ണി മാ​ത്യു ക​ട​വി​ലി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ക​ണ്ടു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ കെ​സോ​ട്ടോ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന്, ആ​ശു​പ​ത്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഫാ. ​പോ​ള്‍ ക​രേ​ട​ന്‍ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് മു​ഖേ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഉ​ട​ൻ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ര്‍ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടോ​ടെ ലി​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഡോ. ​ജേ​ക്ക​ബ് എ​ബ്ര​ഹാം, ഡോ. ​ജീ​വേ​ഷ് തോ​മ​സ്, ഡോ. ​ജോ ജോ​സ​ഫ്, ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ ജോ​ർ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സം​ഘം കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.30ന് ​ഹൃ​ദ​യം വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഹെ​ലി​കോ​പ്​​ട​ര്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട്​ 2.10ന് ​ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഹ​യാ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി. പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഗ്രീ​ന്‍ കോ​റി​ഡോ​ര്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് കേ​വ​ലം നാ​ലു​മി​നി​റ്റ് കൊ​ണ്ട് ലി​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ക​യും ഉ​ട​ന്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​മ​ല്‍ ബാ​ബു​വി​ല്‍നി​ന്ന്​ എ​ടു​ത്ത ഹൃ​ദ​യം മൂ​ന്നു​മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ അ​ജ്മ​ലി​ല്‍ സ്പ​ന്ദി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. തു​ട​ര്‍ന്ന് തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. അ​ജ്മ​ലി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ജോ​സ് ചാ​ക്കോ പെ​രി​യ​പ്പു​റം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​ഭാ​സ്‌​ക​ര്‍ രം​ഗ​നാ​ഥ​ന്‍, ഡോ. ​പി. മു​രു​ക​ന്‍, ഡോ. ​ജോ​ബ് വി​ല്‍സ​ണ്‍, ഡോ. ​ഗ്രേ​സ് മ​രി​യ, ഡോ. ​ആ​ന്റ​ണി ജോ​ര്‍ജ്, ഡോ. ​ആ​യി​ഷ നാ​സ​ര്‍, രാ​ജി ര​മേ​ഷ്, സൗ​മ്യ സു​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

