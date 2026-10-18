പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ എ.എം. ആരിഫിന് സദസ്സിൽ നിന്ന് കൂക്കിവിളി; മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് മറുപടി

പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ എ.എം. ആരിഫിന് സദസ്സിൽ നിന്ന് കൂക്കിവിളി; മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് മറുപടിtext_fields
ആലപ്പുഴ: കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാക്കേക്കടവ്-നേരേകടവ് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ മുൻ എം.പി എ.എം. ആരിഫിന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ സദസ്സിൽ നിന്നും കൂവൽ. തുറവൂർ-പമ്പ സംസ്ഥാനപാതയുടെ രണ്ടാംഘട്ടമായ പാലം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
പാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതായത് 90 ശതമാനത്തോളം പണികളും പൂർത്തിയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരാണെന്നായിരുന്നു എ.എം. ആരിഫ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടത്. മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരുന്നതാണെന്നും, അന്ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്താമെന്ന് താൻ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മന്ത്രി അതിന് കൃത്യമായ തിയതി അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം നടക്കാതെ പോയത്. ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷനായ പി.കെ. ബഷീർ തന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ‘‘പടച്ചതമ്പുരാൻ വിധിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു’’ എന്ന് നടത്തിയ പരാമർശത്തോട് താൻ പൂർണമായി യോജിക്കുന്നുവെന്നും ആരിഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്നത് നടക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പടച്ചതമ്പുരാൻ എന്തായാലും യു.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന് ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള സുവർണ്ണ അവസരം ഒരുക്കിത്തന്നു എന്നും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യൂ എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞതോടെയാണ് സദസ്സിൽ നിന്ന് എ.എം. ആരിഫിനെതിരെ കടുത്ത കൂക്കിവിളികളും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നത്. കൂവലിന് പിന്നാലെ മര്യാദ പാലിക്കണമെന്ന് ആരിഫ് പ്രസംഗിച്ചു.
എന്നാൽ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വേദിയിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും അനൗദ്യോഗിക നാടകങ്ങളും അരങ്ങേറി. ചടങ്ങിനിടയിൽ തന്നെ വേദിയിൽ വിളിപ്പുവരുത്തി തന്നെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മുൻ എംഎൽഎ സി.കെ. ആശ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായി. പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാതെ തന്നെ അവഗണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അവർ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. സംഘാടകർ അവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിന് വഴങ്ങാൻ സി.കെ. ആശ തയ്യാറായില്ല. തുടർന്ന് മൈക്കിലൂടെ തന്നെ അവർ തനിക്കേറ്റ അപമാനത്തെയും അവഗണനയെയും കുറിച്ച് തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്തു.
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