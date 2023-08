cancel camera_alt 1938 ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 26ന് ​നി​യ​മ​നി​ഷേ​ധ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ, ആലുവയിലെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ പ​മ്പ് ക​വ​ല ഇ​ന്ന്​ By യാസർ അഹമ്മദ് ആ​ലു​വ: തി​രു​വി​താം​കൂ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഊ​ര്‍ജം പ​ക​ർ​ന്ന മ​ണ്ണാ​യി​രു​ന്നു ആ​ലു​വ. കൊ​ച്ചി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ന​ൽ​കി​യ ആ​ലു​വ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ച്ചി രാ​ജാ​വ് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ ചൊ​ൽ​പ്പ​ടി​ക്ക് നി​ന്ന​വ​യി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കൂ​റ്​ കാ​ണി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ല്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശ​ക്തി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു.

1938ലാ​ണ് ആ​ലു​വ​യി​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി എ.​വി. ജോ​സ​ഫാ​ണ്​ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ലു​വ​യി​ല്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ച​ന്ത​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം​നി​ല സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ ചൊ​വ്വ​ര​യി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്നി​രു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍ സി.​പി​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​പൊ​ലീ​സി​ല്‍നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി ആ​ലു​വ​യി​ലെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​തും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​തും ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ളം ദ​ര്‍ബാ​ര്‍ ഹാ​ളി​ന് എ​തി​ര്‍വ​ശ​ത്തെ സ്‌​റ്റേ​റ്റ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഓ​ഫി​സി​ലു​മാ​ണ്. 1938 ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് 26ന് ​വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന് ആ​ലു​വ​യി​ലെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ഇ​ന്ന​ത്തെ പ​മ്പ്ക​വ​ല ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് നി​യ​മ​നി​ഷേ​ധ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ല്‍ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ക്ലാ​സ് ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​ര​ണ സ​മ​രം ന​ട​ന്ന​ത് ആ​ലു​വ സെ​ന്‍റ്​ ​മേ​രീ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​ണ്. 1946ല്‍ ​കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ല്‍ നാ​ല് കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​രം. ഇ​തി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​വേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട യു.​സി കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം ക്ലാ​സ്​ ബ​ഹി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടി​ച്ച​മ​ര്‍ത്തു​മെ​ന്ന സി.​പി. രാ​മ​സ്വാ​മി അ​യ്യ​രു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യെ, വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ന്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ നേ​രി​ട്ട​ത്. 1925 മാ​ർ​ച്ച്​ 18ന്​ ​മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി യു.​സി കോ​ള​ജ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

Aluva is the land of struggle; The soil that fueled the freedom struggle