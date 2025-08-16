Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 10:42 PM IST

    സഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ച് അൽമായ സിനഡിന് സമാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    സഭയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ച് അൽമായ സിനഡിന് സമാപനം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മേ​ജ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത അ​ൽ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ൽ​മാ​യ സി​ന​ഡ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സി​ന​ഡ് ഓ​ൺ സി​ന​ഡാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന അ​ൽ​മാ​യ സി​ന​ഡ് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യ​മാ​യെ​ന്ന് അ​ൽ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഭ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സി​ന​ഡി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ​ഭ സ്വ​ന്തം പോ​രാ​യ്മ സ​മ്മ​തി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ഭ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് അ​ൽ​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ക്ര​മം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും സി​ന​ഡ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഭ​യു​ടെ മീ​ഡി​യ ക​മീ​ഷ​ൻ ദൈ​വ​ജ​ന​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തും അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം, നി​ല​വി​ൽ മെ​ത്രാ​ന്മാ​രു​ടെ സി​ന​ഡ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള സ​ഭ​യി​ൽ സ​ഭ സി​ന​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാ രൂ​പ​ത​യി​ലും സി​ന​ഡു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ബ​സ​ലി​ക്ക തു​റ​ന്ന്​ കു​ർ​ബാ​ന അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം ഉ​ട​നു​ണ്ടാ​വ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    സ​മാ​പ​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​ദി​ക സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​കു​രി​യാ​ക്കോ​സ് മു​ണ്ടാ​ട​ൻ മു​ഖ്യ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ൽ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷൈ​ജു ആ​ന്റ​ണി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ക്താ​വ് റി​ജു കാ​ഞ്ഞൂ​ക്കാ​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​എം. ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​സി.​വൈ.​എം അ​തി​രൂ​പ​ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജെ​റി​ൻ പ​ട​യാ​ട്ടി​ൽ, സി.​എ​ൽ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​നോ​മ്പി ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫാ. ​ജോ​ഫി തോ​ട്ട​ങ്ക​ര​യും ഫാ. ​ഇ​ഗ്നേ​ഷ്യ​സ് പ​യ്യ​പ്പി​ള്ളി​യും വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Catholic SabhaAlmaya SabdamKerala News
    News Summary - Almaya Synod concludes
    Similar News
    Next Story
    X