Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഒഴിവുകൾ ഒറ്റ യൂനിറ്റായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ചട്ടം മറികടക്കുന്നു; കേരള സർവകലാശാല കരാർ അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ സംവരണ അട്ടിമറിക്ക് നീക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/kerala-university
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ​ഠ​ന വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​രാ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക്​ ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​റ്റ യൂ​നി​റ്റാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി, ഓ​രോ വ​കു​പ്പി​ലെ​യും ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് നീ​ക്കം.

    ഇ​തു​വ​ഴി സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​മാ​യ വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​വ​രും. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ്ഥി​രം നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ യു.​ജി.​സി റെ​ഗു​ലേ​ഷ​നി​ലും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നൂ​റി​ല​ധി​കം ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ഒ​റ്റ യൂ​നി​റ്റാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം വ​കു​പ്പ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സം​വ​ര​ണ റോ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കും.

    ഓ​രോ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലും മൂ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം ന​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ റോ​സ്റ്റ​റി​ലെ നാ​ല്, ആ​റ്, എ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പി​ന്നാ​ക്ക, പ​ട്ടി​ക ജാ​തി/ വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    വ​കു​പ്പ്​​ത​ല​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സം​വ​ര​ണ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ മു​ന്നി​ൽ വ​രു​​ന്ന ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    മു​ഴു​വ​ൻ ത​സ്തി​ക​ക​ളും ഒ​ന്നി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ സം​വ​ര​ണ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പി​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ല​ഭി​ക്കും. നി​യ​മ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ സം​വ​ര​ണ ക്ര​മം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത്​ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    Next Story
    X