Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചീഫ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:23 AM IST

    ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ ആരോപണം: പരാതി വകുപ്പുതല പരിശോധനക്ക് കൈമാറി വിജിലൻസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ ആരോപണം: പരാതി വകുപ്പുതല പരിശോധനക്ക് കൈമാറി വിജിലൻസ്
    cancel

    കോ​ട്ട​യം: ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​കി​നെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി മ​റ്റൊ​രു വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റി വി​ജി​ല​ൻ​സ്. ജ​യ​തി​ല​ക്, സീ​നി​യ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കെ. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്​ മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​ൻ​സി ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ജി​ല​ൻ​സ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ ജ​യ​തി​ല​കും കെ. ​ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്ര വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ബെ​ൻ​സി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ജ​യ​തി​ല​ക് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യ​തി​ന്​ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ബെ​ൻ​സി​യു​ടെ പ​രാ​തി​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടോ എ​ന്ന​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ അ​ഡ്വ. കു​ള​ത്തൂ​ർ ജ​യ്‌​സി​ങ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilancechief secretary keralaallegationA JayathilakKerala NewsLatest News
    News Summary - Allegations against Chief Secretary: Vigilance hands over complaint for departmental inspection
    Similar News
    Next Story
    X