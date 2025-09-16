Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    16 Sept 2025 11:03 AM IST
    Updated On
    16 Sept 2025 11:21 AM IST

    അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ 15-ാം കേരളാ നിയമസഭക്ക് സർവകാല റെക്കോഡ്

    Kerala Legislative Assembly
    കേരളാ നിയമസഭ

    തിരുവനന്തപുരം: അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചകളിൽ 15-ാം കേരള നിയമസഭക്ക് സർവകാല റെക്കോഡ്. ചട്ടം 50 പ്രകാരമുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് 15-ാം നിയമസഭയിലാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ സഭയെ അറിയിച്ചു.

    സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 14മത്തെ ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം നിയമസഭ മുതൽ 14-ാം നിയമസഭ വരെ ആകെ 30 ചർച്ചകളാണ് ചട്ടം 50 പ്രകാരം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

    'ചട്ടം 50 പ്രകാരമുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 15-ാം കേരള നിയമസഭ ഒരു സർവകാല റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തേത് ഉൾപ്പെടെ 14മത്തെ ചർച്ചയാണ് സഭയിൽ നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം നിയമസഭ മുതൽ 14-ാം നിയമസഭ വരെ ആകെ 30 ചർച്ചകളാണ് ചട്ടം 50 പ്രകാരം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അപൂർവ നേട്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം' -സ്പീക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    News Summary - All-time record for the 15th Kerala Legislative Assembly in the discussion of adjournment resolutions
