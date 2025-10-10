Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:03 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:03 PM IST

    വരുന്നു അഖിലേന്ത്യ എസ്‌.ഐ.ആർ

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണമി​ല്ല
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ല്ല. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​പ്പ് തി​ര​ക്കി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​ണ് നി​ല​പാ​ട്. അ​സം, കേ​ര​ളം, പു​തു​ച്ചേ​രി, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ 2026ൽ ​ന​ട​ക്കും. ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, മ​റ്റ് ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ത്തും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് 7.42 ​കോ​ടി പേ​രു​ള്ള അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം വൈ​കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

